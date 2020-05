Il Cobul aumenta le risorse per le scuole: sul piatto 400 milioni

Il Cobul sblocca i fondi del Piano Bul destinati a scuole imprese e famiglie. “Al Cobul di oggi abbiamo dato un via libera importante al piano banda ultralarga– spiega la sottosegretaria al Mise, Mirella Liuzzi – Per quanto riguarda il piano scuole è stato previsto l’avvio dei bandi a giugno con le prime attivazioni già a settembre. Sono state rinforzate le risorse pari adesso a 400 milioni di euro per collegare oltre 32.000 plessi scolastici a 1 giga in tutta Italia. Importante sottolineare come la connettività sarà gratuita per 5 anni, inclusa la manutenzione delle reti”.

In merito ai voucher per famiglie e imprese, sono stati approvati incentivi per la connessione a banda ultralarga pari a 500 euro per le famiglie con Isee sotto i 20mila euro, comprensivi anche della dotazione di un tablet o pc e contributi di 200 euro per le altre famiglie, mentre per le imprese vengono previsti 500 euro per la connettività ad almeno 30 mega e 2000 euro per quella a 1 giga.

“L’approvazione del Piano scuola per portare la banda ultralarga nei nostri istituti è una vittoria della Lega, e ben venga, finalmente, un primo sussulto del Governo- commenta Massimiliano Capitanio, deputato Lega in Commissione Poste, Trasporti e Telecomunicazioni – E’ stata la Lega lo scorso giugno a impegnare il Governo a liberare 1,3 miliardi disponibili fin dal 2017, poi a dicembre sempre la Lega ha fatto approvare all’unanimità una Risoluzione in Commissione per destinare i fondi a scuole e imprese. In occasione degli ultimi decreti siamo tornati a sollecitare Palazzo Chigi con un emendamento a prima firma Salvini, e ora finalmente qualcosa si è mosso. Ora non si perda tempo nel far arrivare i soldi alle Regioni e ci si metta al lavoro subito per destinare gli altri soldi alle imprese”.

