Iliad a caccia di esperti di rete fissa: si avvicina il debutto sul mercato broadband

Fixed broadband planning expert e Fixed numer portability expert: queste le due figure che Iliad sta cercando per la sede di Milano. Gli annunci sono stati pubblicati sulla pagina Linkedin dell’azienda. E la caccia agli esperti “fixed” prefigura l’imminente sbarco nel mercato del fisso, in anticipo sulla roadamp preventivata solo un anno fa, come già annunciato dall’Ad Benedetto Levi a maggio scorso in una lunga intervista a CorCom e poi confermato a giugno in occasione dell’evento di CorCom “Telco per l’Italia”.

“La situazione che si è verificata con il Coronavirus ha reso ancora più urgente l’esigenza di avere una connessione a casa di buona qualità – aveva detto Levi -. C’è anche una grande richiesta sul fisso da parte della nostra base di utenti mobili. In Italia, peraltro, lo sbarco sul mercato fisso non richiede grossi investimenti iniziali”.

Il Fixed Broadband planning expert – si legge sull’annuncio pubblicato su Linkedin – dovrà seguire e garantire la pianificazione di tutte le attività di rete propedeutiche al rispetto del piano di copertura della rete fissa Iliad. Collaborerà con il responsabile della pianificazione, in particolare per; pianificazione delle attività di rete, in base all’obiettivo di copertura di rollout aziendale; pianificazione e monitoraggio delle attività di installazione, garantendo che tutte le attività tecniche siano svolte secondo i tempi definiti nei contratti; gestione della relazione con dipartimenti interni (Network Deployment, Customer Care, ecc); gestione dei contratti wholesale; pianificazione attività delivery trasporto/backhauling; lavorare a stretto contatto con gli operatori wholesale; analisi del piano di copertura fissa.

Il Fixed Number Portability expert farà parte del team Core Network e si occuperà di monitorare il flusso di portabilità dei numeri fissi, analizzare i fallimento della portabilità dei numeri, individuare le cause principali e coordinare le azioni di risoluzione e recupero con tutti gli stakeholders interni ed esterni, agire come punto di contatto per eventuali problemi connessi alla portabilità dei numeri fissi per i clienti di Iliad Italia interagendo internamento con il gruppo di Customer Care ed esternamente con i dipartimenti di NP assurance degli Operatori di Rete Fissa, preparare e gestire la reportistica interna sullo stato delle portabilità dei numeri fissi.

Intanto sul fronte mobile, secondo fonti non ufficiali l’azienda sarebbe vicina al traguardo dei 5.000 siti – come da piano industriale – ma il dato sarà reso noto solo con la prossima trimestrale attesa fra circa un mese.

