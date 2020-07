Iliad anticipa i tempi: accordo con Open Fiber per lo sbarco nel fisso

Detto fatto. Iliad accelera la propria roadmap per lo sbarco nel mercato sulla rete fissa e sceglie la rete in fibra di Open Fiber per il prossimo lancio dei servizi di connettività in fibra. Al momento non sono stati rivelati dettagli sul lancio dei servizi ma l’accordo con la wholesale company guidata da Elisabetta Ripa è il segno di una spinta decisiva. Come anticipato in un’intervista a CorCom e in occasione di Telco per l’Italia l’azienda ha deciso di rivedere i propri piani in considerazione dell’elevata domanda di connettività nella fase del lockdown e della richiesta dei propri clienti di disporre di una connessione domestica a banda ultralarga .

“Iliad ha portato trasparenza, semplicità e chiarezza nel mondo della telefonia costruendo un rapporto solido e di fiducia con i propri utenti. Sono valori che i nostri utenti ci chiedono di portare anche nel segmento della rete fissa – sottolinea Benedetto Levi, Ad di iliad -. La domanda crescente di connettività degli ultimi mesi ci ha spinto ad accelerare i tempi per l’ingresso nel segmento del fisso e la partnership con Open Fiber costituisce il primo passo in questa direzione.”

La partnership strategica comprende l’intero perimetro del piano che Open Fiber sta realizzando con investimento diretto (271 città).

“La collaborazione con Iliad, che ha scelto Open Fiber per il suo ingresso nel mercato fisso, è un’ulteriore conferma della validità del modello neutrale di Open Fiber – sottolinea Elisabetta Ripa, Ad di Open Fiber -. In meno di tre anni Open Fiber è diventata leader in Italia ed in Europa nelle reti in fibra di nuova generazione e l’infrastruttura di riferimento per tutti i principali player della digitalizzazione del nostro Paese. La nostra rete interamente in fibra ottica è l’unica in grado di abilitare con la migliore tecnologia disponibile lo sviluppo di servizi che portano benefici a cittadini e imprese, contribuendo a colmare il divario digitale che l’Italia ancora sconta rispetto alla media europea a causa di decenni di mancati investimenti nella rete fissa”.

