Iliad, cresce la fibra: 2,5 Giga/s a Milano, Bologna e Torino

Upgrade tecnologico per portare la connettività in download fino a 2,5 Giga al secondo anche a Milano, Bologna e Torino. Iliad va avanti sulla roadmap ultrabroadband e aumenta le performance per i propri clienti.

“A Milano, Bologna e Torino, non essendo possibile installare gli apparati proprietari nelle centrali, fino a ieri la velocità massima di download era di 1 Gbit/s. Da oggi in poi – grazie ad uno sviluppo tecnologico del nostro partner Open Fiber – i nuovi utenti potranno navigare fino a 2,5 Gbit/s in download. Iliad è al lavoro per permettere anche ai propri utenti in questi tre comuni di scegliere l’upgrade del servizio per ottenere servizi in fibra alla nuova velocità”, spiega in una nota la telco guidata da Benedetto Levi.

Le tariffe e i costi per gli utenti

Iliad puntualizza che l’upgrade non impatterà sui piani tariffari: 19,99 al mese per gli utenti Iliad mobile con un’offerta a 9,99 al mese con pagamento automatico, altrimenti 24,99 al mese; costo di installazione di 39,99 euro una tantum; prezzo garantito per sempre, senza costi nascosti e senza vincoli di durata; chiamate illimitate verso fissi e mobili in Italia e verso fissi di più di 60 Paesi al mondo. L’azienda puntualizza inoltre che Iliadbox Wi-Fi 6, il router interamente made by iliad, è progettato e testato per durare almeno 10 anni, con Wi-Fi fino a 1 Gbit/s in download, in comodato d’uso gratuito.

La navigazione fino a 5 Giga al secondo

“Agli utenti dei comuni diversi da Milano, Bologna e Torino, l’offerta fibra di iliad permette di navigare con una velocità fino a 5 Gbit/s, suddivisi fra Wi-Fi e porte ethernet”, sottolinea l’azienda che ci tiene a ricordare che “Iliad è stato il primo operatore ad offrire questa velocità, resa possibile grazie alla scelta di investire direttamente anche nelle infrastrutture in fibra ottica, non solo nella progettazione e realizzazione della iliadbox, ma anche nello sviluppo e installazione di apparati proprietari nelle centrali, così da poter offrire prestazioni uniche sul mercato”.

