Iliad e il piano fibra: 10 milioni di utenze a un anno dal lancio

A un anno dal lancio la fibra di Iliad raggiunge oltre 8.8 milioni di unità immobiliari. E punta a superare i 10 milioni all’inizio del 2023. E’ questo il piano dell’operatore guidato da Benedetto Levi che per consolidare la clientela storica lancia una serie di offerte a tariffe scontate sotto i 20 euro mensili per il pacchetto fisso-mobile.

Le nuove offerte in dettaglio

Per tutti gli utenti mobile con offerta a 9,99 euro la fibra di Iliad ora diventa disponibile a 19,99 euro al mese anziché 24,99 euro: in questo modo i clienti potranno avere accesso ad una velocità complessiva in download fino a 5Gbit/s (suddivisa fra porte Ethernet e Wi-Fi; per gli utenti residenti a Milano, Torino e Bologna la velocità massima complessiva è 1 Gbit/s).

Inclusa nell’offerta c’è la Iliadbox Wi-Fi 6, router interamente sviluppato e progettato in Iliad, che permette di raggiungere col solo wifi velocità in download fino a 1 Gbit/s e tutte le funzionalità della Iliadbox, tra cui l’app Iliadbox connect, che permette di gestire la connessione anche da remoto e pianificarne lo spegnimento.

Gli altri piani tariffari

L’offerta da 9,99 euro al mese per sempre prevede 150 Giga in 5G, minuti ed sms illimitati, chiamate incluse verso oltre 60 Paesi e 10 Giga in roaming in Europa. La Giga 150 è l’offerta che permette di accedere alla rete 5G iliad, che raggiunge già più di 3.000 città, incluse tutte quelle con più di 90.000 abitanti, ed è in continua crescita. La Giga 150, inoltre, è l’offerta che permette di accedere al prezzo scontato per la fibra iliad.

L’offerta Giga 100 prevede, a 7,99 ehuro al mese per sempre, 100 Giga in 4G/4G+, minuti ed sms illimitati, chiamate incluse verso oltre 60 Paesi e 8 Giga in roaming all’interno dell’Unione Europea.

L’offerta Dati 300 prevede, per gli utenti che desiderano un’ampia connettività solo dati, 300 Giga al mese in 4G/4G+ a 13,99 euro e 13 Giga in roaming in Europa.

Infine l’offerta Voce dedicata a chi usa il telefono principalmente per il traffico voce, a 4,99 euro prevede 40 Mega, minuti ed sms illimitati.

