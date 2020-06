Abruzzo “digital”: WindTre accende l’Ftth di Open Fiber in tre nuove città

WindTre preme sull’acceleratore della velocità digitale in Abruzzo e porta la rete fino ad 1 Gigabit di Open Fiber anche a Chieti, capoluogo di provincia e una delle più antiche città di Italia, a Vasto, borgo marinaro dalla spiccata vocazione turistica, e a Lanciano, il centro più importante della Val di Sangro, ricco di monumenti e luoghi di interesse.

Gli abitanti dei tre comuni potranno accedere a un servizio che permetterà loro di navigare fino a 1 Gbps (Gigabit al secondo) con la fibra ottica che collegherà case, scuole, aziende e uffici pubblici. Ad oggi il servizio è disponibile per oltre 22 mila unità immobiliari: oltre 10 a Chieti, 5.600 a Lanciano e 6.400 a Vasto. A fine 2020 saranno 45 mila. Il costo complessivo della nuova rete, interamente a carico di Open Fiber, è di 16 milioni di euro.

“L’ infrastruttura che stiamo costruendo nei comuni abruzzesi, così come in tutta Italia, è una rete in Ftth, cioè che entra direttamente nelle case, una rete a prova di futuro che sarà una vera rivoluzione per tutti i cittadini – spiega Marco Pasini, Regional Manager Open Fiber in Abruzzo – Per costruirla abbiamo sempre privilegiato, ove possibile, il riutilizzo di infrastrutture già esistenti in modo da evitare scavi e disagi per i cittadini”.

WindTre e Open Fiber, che hanno già collegato numerose località italiane e diverse città in Abruzzo, estendono ulteriormente la copertura in fibra Ftth sul territorio regionale: i cittadini e le imprese dei tre comuni potranno beneficiare della super fibra ‘Top Quality Network’, che consente di supportare i servizi digitali più evoluti, con la massima velocità attualmente disponibile, fino a 1 Gigabit al secondo, una maggiore affidabilità e un minor tempo di latenza, grazie alla tecnologia Fiber-To-The-Home (Ftth).

La linea ultraveloce di WindTre è attivabile con la nuova soluzione “Super Fibra”, che prevede navigazione illimitata in fibra Ftth fino a 1 Gigabit, modem Wi-Fi per connettere contemporaneamente fino a 100 dispositivi e attivazione inclusi nell’offerta, oltre a Giga illimitati da smartphone, per un’esperienza che garantisce il massimo delle performance in navigazione.

