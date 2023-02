Industria 4.0, Nokia potenzia Lab-as-a-service per il check up dei private network

Industria 4.0, Nokia punta ad accelerare la trasformazione digitale delle imprese. L’azienda lancia infatti il potenziamento della soluzione Lab-as-a-Service per includere i test di convalida delle apparecchiature industriali e dei dispositivi di terze parti che collegano persone e macchine attraverso le reti Nokia digital automation cloud e modular private wireless. Questo consentirà alle aziende di semplificare il test delle apparecchiature e dei casi d’uso dell’Industria 4.0 su wireless privato per valutare come contribuire a raggiungere i propri obiettivi di trasformazione digitale. Una struttura dedicata al test dei dispositivi a Bangalore, in India, consentirà a un maggior numero di clienti di accelerare l’adozione dei servizi Industry 4.0.

Come funziona la soluzione Lab-as-a-Service

Nokia LaaS consentirà ai clienti aziendali di valutare in che modo i dispositivi e le apparecchiature che operano su reti wireless private 4.9G/LTE e 5G supporteranno l’implementazione dei casi d’uso dell’Industria 4.0. Sfruttando il Nokia Digital Automated Cloud e il Modular Private Wireless, i clienti potranno vedere come i dispositivi aziendali, di terze parti o di Nokia Industrial, come palmari, fieldrouter, dongle e wearable, collegheranno macchine e persone e come ciò possa far progredire il loro percorso di digitalizzazione.

La convalida del dispositivo consiste in pacchetti di test standardizzati. I segmenti verticali beneficeranno della vasta rete di Nokia, della conoscenza della connettività e del rapido accesso a una gamma di servizi di convalida pre-testati. Le aziende possono garantire il corretto funzionamento di qualsiasi dispositivo all’interno di un ambiente wireless privato Nokia e garantire che soddisfino i requisiti prestazionali di qualsiasi caso d’uso.

Le nuove funzionalità di convalida dei dispositivi Nokia LaaS completano una già ampia gamma di servizi a supporto di chipset, produttori di dispositivi, fornitori di servizi di comunicazione e aziende che desiderano introdurre nuovi elementi nei loro dispositivi e reti. Questi includono il test di sviluppo di apparecchiature e applicazioni, la certificazione, il test di prova del concetto di soluzioni e funzionalità e i test di accettazione in fabbrica.

Connettività sicura uomo-macchina in tempo reale

La digitalizzazione del settore consente alle aziende di sfruttare e manipolare la propria tecnologia operativa per trasformare i processi e raggiungere gli obiettivi aziendali. L’implementazione diffusa di robot autonomi, la produzione a zero guasti, la manutenzione predittiva e altri casi d’uso dell’Industria 4.0 si basano sulla connettività sicura in tempo reale di persone e macchine che utilizzano una vasta gamma di dispositivi. Senza alcun investimento richiesto dal cliente, Nokia LaaS consentirà alle aziende di testare le funzionalità dei dispositivi nei laboratori Nokia o presso le loro sedi.

Le strutture LaaS di Nokia sono già operative negli Stati Uniti, in Europa, Corea del Sud e Giappone, Nokia espanderà ora il servizio aprendo una struttura di test dei dispositivi dedicata per i clienti aziendali a Bangalore, in India.

Un trampolino verso reti wireless private

“La soluzione LaaS di Nokia ampliata – spiega Kitty Weldon, Principal Analyst di GlobalData -: offre vantaggi unici alle aziende che stanno pianificando di implementare reti wireless private ma potrebbero essere interessate a costi, complessità o prestazioni dei dispositivi. Fornendo un ambiente di test completo su base opex, le aziende possono eliminare gran parte delle spese e preoccuparsi delle prestazioni dei loro dispositivi e applicazioni, non solo in una rete teorica, ma per i loro specifici casi di implementazione e utilizzo. La flessibilità del servizio di test, che può essere eseguito presso una sede Nokia o presso la sede del cliente, aumenta la facilità d’uso. LaaS per le imprese non solo fornisce differenziazione per Nokia, ma dovrebbe aiutare in modo sostanziale con l’adozione da parte dei clienti di reti wireless private per la digitalizzazione dell’Industria 4.0″.

“Nokia si impegna a supportare i nostri clienti aziendali nel raggiungimento dei loro obiettivi di digitalizzazione nei modi più intuitivi – dice Stephan Litjens, Vp of Enterprise Campus Edge Solutions di Nokia –. La convalida dei dispositivi sarà una parte essenziale di Lab-as-a-Service, consentendo loro di accelerare l’adozione dei servizi. Le aziende saranno in grado di sperimentare con dispositivi, casi d’uso, senza investimenti iniziali, per vedere come offrono il massimo valore dalle loro operazioni su reti wireless private utilizzando Nokia Dac o Mpw. Inoltre, aprendo la struttura dedicata a Bangalore, possiamo estendere queste capacità a un numero ancora maggiore di clienti aziendali in tutto il mondo”.

