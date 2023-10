Infratel, Pietro Piccinetti è il nuovo amministratore delegato

Alla presidenza Alfredo Maria Becchetti. E secondo quanto risulta a CorCom per la Direzione generale è in pole Giuseppe Del Villano. La in-house del Mimit pubblica il bilancio di fine mandato. Bellezza: “Con l’impegno di tutti proseguirà il percorso di crescita, rafforzamento e ulteriore sviluppo per continuare a rappresentare, anche in futuro, un motore per l’innovazione del Paese”