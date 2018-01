Ultrabroadband, pronto il bando Infratel per Calabria, Puglia e Sardegna

Il terzo bando Infratel per la realizzazione delle reti in fibra nella aree bianche è pronto. Secondo quanto risulta a CorCom il bando sarà pubblicato entro metà mese e darà via all’iter di gara per l’assegnazione delle risorse. Tre le regioni coinvolte: Calabria, Puglia e Sardegna, lasciate per ultime poiché già ampiamente cablate grazie ai bandi Eurosud.

Il terzo bando in realtà – sempre secondo quanto risulta al nostro giornale – è già pronto da parecchi giorni ma la pausa natalizia e alcuni aspetti burocratici ne hanno rallentato la pubblicazione annunciata per fine anno dal presidente Maurizio Dècina in occasione di Telco4Bul, gli Stati Generali delle Telecomunicazioni, il maxi-convegno CorCom che ha riunito a Roma i massimi esperti Ict italiani nonché rappresentati del governo e delle istituzioni.

Sarà Open Fiber ad aggiudicarsi anche il terzo bando? La società presieduta da Franco Bassanini è sicuramente in pole position dopo essersi portata a casa i primi due bandi, quello da 1,4 miliardi per potare l’ultrabroadband nelle case di Abruzzo e Molise, Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto, e quello da 1,2 miliardi per altre 11 regioni più la Provincia di Trento.

La messa a punto del terzo bando ha fatto seguito alla consultazione avviata da Infratel – e durata fino al 20 novembre – per consentire agli operatori di comunicare i livelli attuali di copertura e i piani di investimento dei prossimi tre anni. L’obiettivo di Infratel era ottenere informazioni precise, per evitare duplicazioni di investimenti infrastrutturali e sprechi di fondi pubblici nelle tre regioni.

