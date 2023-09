Infratel verso il rinnovo del cda: Piccinetti amministratore delegato

Si stringe il cerchio sul rinnovo del cda di Infratel. Il mandato triennale è scaduto a fine maggio e Invitalia avrebbe dovuto convocare entro 30 giorni un’assemblea per l’approvazione del bilancio e la nomina di amministratore delegato e presidente. In ritardo sulla roadmap secondo quanto risulta a CorCom la convocazione è per il 28 settembre. Sempre stando a quanto risulta, a ereditare il timone da Marco Bellezza nel ruolo di amministratore delegato sarà Pietro Piccinetti. Su chi è andrà alla presidenza per il momento non circolano nomi.

Chi è Pietro Piccinetti

La carriera dell’ingegner Pietro Piccinetti è iniziata in Olivetti dove ha ricoperto diversi incarichi prima in Sud America negli Stati Uniti e infine a Milano. Nel Consiglio di Amministrazione del Gruppo Fiera Milano è stato poi Vicepresidente della Camera di Commercio Italia-Cina di Milano (2006/2010), Senior Advisor per l’Europa di Leggett&Platt Inc. (2003/2007), amministratore Delegato di Pordenone Fiere e dal successivamente Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fiera Roma.

E ancora, è stato membro del Consiglio di Amministrazione e Vicepresidente di Aefi (Associazione Esposizioni e Fiere Italiane) e del Consiglio di Federcongressi & Eventi nonché Presidente di Cefa (Central European Fairs Alliance) 2018/2019. Nel 2020 è diventato membro del Consiglio di Amministrazione dell’Italian Convention Bureau e membro del Consiglio di Amministrazione dell’Ufi (The Global Association of Exhibition Industry). È membro del Board of Directors della Italy China Council Foundation, Presidente di Recrytera International e Console Onorario della Colombia.

