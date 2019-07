Newco Tim-Open Fiber, Cardani: “Controllo in mano a incumbent grosso passo indietro”

“Se l’incumbent controllerà la nuova struttura non solo ci sarà una forte inversione a U ma si tornerà parecchio indietro“. Intervenendo sul tema della fusione Tim-Open Fiber e sulla eventuale creazione di una newco delle reti, il presidente di Agcom Angelo Marcello Cardani entra nel merito della questione della “proprietà” e quindi del controllo della nuova entità che dovrebbe nascere dalla messa in comune degli asset infrastrutturali.

La questione del controllo è dirimente sul fronte delle “agevolazioni” regolatorie disposte dal nuovo Codice europeo delle Comunicazioni elettroniche che prevede tariffe di accesso favorevoli solo nel caso degli operatori non verticalmente integrati, ossia solo per gli operatori full wholesale come ad esempio Open Fiber. E anche Agcom si è mossa in questa direzione con le nuove misure mirate ad agevolare la realizzazione delle reti ultrabroadband frutto dell’analisi di mercato sull’accesso alla rete fissa che ieri è stata definitivamente approvata dal Consiglio dopo l’ok della Commissione europea.

Un nodo che bisognerà inevitabilmente sciogliere nel caso di fusione e successivo scorporo dell’infrastruttura. L’operazione “prima di essere decisa e completata richiederà qualche tempo”, ha comunque aggiunto Cardani facendo intendere dunque che il progetto è molto complicato da un punto di vista sia degli equilibri finanziari sia della gestione degli asset di rete. A metà giugno, dall’accordo di confidenzialità a tre (Tim-Enel-Cdp) è emerso intanto un chiaro perimetro d’azione: si parla esclusivamente di reti in fibra, nessun riferimento al rame che peraltro non si capisce che fine farebbe nell’ambito del progetto. L’accordo – si legge in una nota mira ad “avviare un confronto finalizzato a valutare possibili forme di integrazione delle reti in fibra ottica di Tim e Open Fiber, anche attraverso operazioni societarie”.

Ancora tutto da definire il valore degli asset di Open Fiber: anche se la forchetta plausibile è quella che oscilla fra i 2 e i 3 miliardi, un miliardo di differenza non è cosa da poco. E dunque bisognerà mettersi d’accordo prima sul valore, sulle quote azionarie, sulla governance e sulla proprietà, non banale aspetto della partita come evidenziato da Cardani.

