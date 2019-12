Open Fiber al top delle Tlc italiane

Un’elevata percezione sul ruolo svolto per l’economia del Paese. Un potenziale di crescita riconosciuto molto elevato anche grazie all’alto livello di innovazione. Un brand solido e buone potenzialità di crescita futura. Alta qualità dei prodotti e dei servizi, correttezza della governance, affidabilità e solidità dell’azienda. E’ lunga la lista delle motivazioni che hanno portato Open Fiber ad aggiudicarsi la medaglia d’argento nell’ambito del Doxa Reputation Scenario 2019, l’indagine che ha preso in esame 150 aziende di differenti settori economici, al fine di offrire un inquadramento strategico e di benchmarking sulla reputazione delle realtà aziendali che operano nel mercato italiano. E l’universo di riferimento dell’indagine è costituito dalla popolazione italiana tra i 18 e i 75 anni, mentre il campione intervistato è costituito da 3.500 persone rappresentative dell’intera società.

Con 74 punti Open Fiber non solo si piazza in vetta alla classifica del settore Tlc ma ottiene un risultato che va oltre il punteggio medio del Doxa Reputation Index che quest’anno si attesta a 73,3 punti, in crescita di 1 punto rispetto al 2017. Il settore delle telecomunicazioni, registra un punteggio medio di 69,3. Un risultato, quello ottenuto dalla compagnia guidata da Elisabetta Ripa e presieduta da Franco Bassanini, che dimostra come le strategie di comunicazione e di engagement degli stakeholder messe in campo stiano ottenendo interessanti risultati, raggiungendo efficacemente i target e diffondendo consapevolezza della validità del modello di business (wholesale only operator).

“Condividere con tutti i nostri stakeholder la grande operazione infrastrutturale che sta realizzando Open Fiber, contribuisce a diffondere consapevolezza sulle opportunità che derivano dalla disponibilità di una rete interamente in fibra ottica, come quella che stiamo costruendo in tutte e 20 le regioni italiane – sottolinea Andrea Falessi, Direttore delle Relazioni Esterne di Open Fiber – Questa ricerca ci fornisce conferme e stimoli a procedere anche in termini di comunicazione a supporto di una grande operazione di sistema che abilita innovazione, competitività e sviluppo economico, mentre riduce le distanze tra aree più ricche e quelle più marginali, producendo importanti esternalità positive anche in termini ambientali e sociali”.

Ad Open Fiber viene riconosciuta una governance solida e fra i punti di forza spiccano la capacità di innovare, le competenze del personale e le prospettive di crescita. Dall’indagine risulta alta la percezione del ruolo che Open Fiber svolge per l’economia del Paese. Grazie ai servizi offerti, viene riconosciuto all’azienda un potenziale di crescita più elevato anche grazie all’alto livello di innovazione.

