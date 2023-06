Open Fiber, Francesco Nonno nel board dell’Ftth Council Europe

Francesco Nonno, Direttore Regolamentazione e Affari Europei di Open Fiber, è stato eletto come membro del cda dell’Ftth Council Europe. Christian Priess, Responsabile per l’Europa Centrale, l’Africa, il Medio Oriente e il settore dei cavi sottomarini di Hexatronic Group e Andreas Waber, ceo di Swiss Fibre Net le altre due new entry.

“L’obiettivo di Ftth Council è accelerare la transizione digitale in Europa, per far sì che possa diventare in tempi rapidi il primo continente nel quale cittadini e imprese siano serviti da reti in fibra ottica con un fondamentale miglioramento della sostenibilità del settore” sottolinea Francesco Nonno. “Nel ruolo di principale operatore Ftth in Italia e tra i leader europei, noi di Open Fiber siamo orgogliosi di contribuire a questo processo. L’Italia ha fatto grandi passi in avanti sulla realizzazione dell’infrastruttura. Ora per raggiungere la piena digitalizzazione è necessario accelerare il percorso verso un utilizzo universale delle reti interamente in fibra ottica”.

Le altre nomine

L’assemblea generale dell’associazione ha inoltre eletto 7 presidenti di Comitato e 1 di Gruppo di lavoro.

“Tutti hanno espresso la volontà di lavorare per la missione del Consiglio di accelerare la connettività onnipresente e basata sulla fibra ottica, dando vita a una società digitale all’avanguardia in tutta Europa”, fa sapere Ftth Council in una nota.

I presidenti dei comitati

Patrick Faraj, Global Product Manager Centralized Fiber Test Solutions di Viavi Solutions, Presidente del Comitato Deployment & Operations

Stefano Fogli, Business Development Director, Cto office di Adtran, Presidente del Comitato Market Intelligence

Arturs Alksnis, Direttore Affari Pubblici di Ftth Council Europe, Presidente del Comitato Politiche e Regolamentazione

Thomas Miller, Direttore esecutivo di Hamburg Commercial Bank, Presidente del Comitato Investitori

Maarten Egmond, Cto di Genexis, Presidente del Comitato per l’eccellenza nella banda larga domestica

Roshene McCool, Senior Market & Technology Development Manager di Corning Optical Communications, Presidente del Comitato Donne Fibra

Jeroen Kanselaar, Manager Edg di Eurofiber, Presidente del Comitato per la sostenibilità

Il presidente del gruppo di lavoro eletto all’Assemblea generale è Leszek Drozd, Board Advisor-Regulatory Manager di Fiberhost, presidente del gruppo di lavoro Open-Access.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione ha eletto Raf Meersman come Presidente e Gerrit Hecking come Tesoriere dell’Ftth Council Europe.

I membri al secondo anno di mandato

Raf Meersman, Vicepresidente senior Eea di Iqgeo

Gerrit Hecking, Senior Vice President Project Finance for Infrastructure della Hamburg Commercial Bank

Suzanne Tracy, Cto di Siro

Christof Sommerberg, Vicepresidente senior per gli Affari pubblici di Deutsche Glasfaser Holding

Xavier Renard, Direttore marketing di Acome

Jan Schindler, Responsabile Market Intelligence e Business Development di Prysmian Group

Cassa depositi e prestiti inaugura l’ufficio di Bruxelles

È stato inaugurato oggi a Bruxelles, alla presenza dell’Ambasciatrice presso il Regno del Belgio per l’Italia, Federica Favi, il nuovo ufficio di rappresentanza europea che ospiterà le delegazioni di Cassa Depositi e Prestiti, di diverse società del Gruppo Cdp – fra cui Open Fiber – di PagoPA.

“La nuova sede consentirà un potenziamento sostanziale dell’operatività in ambito europeo delle società presenti, favorendo il lavoro congiunto su tematiche chiave per uno sviluppo sostenibile da un punto di vista economico, sociale e infrastrutturale dell’Italia – si legge nella nota che annuncia l’apertura della sede – L’ampliamento delle attività a Bruxelles, infatti, porterà ad un consolidamento delle relazioni bilaterali con le principali istituzioni e società omologhe, in un contesto in cui la collaborazione e il dialogo continuo con le controparti europee ricoprono un ruolo sempre più centrale per il raggiungimento degli obiettivi strategici del Paese, rafforzando al contempo le relazioni con i peers europei del Gruppo Cdp e delle aziende coinvolte”.

Tra gli obiettivi del nuovo assetto “un coordinamento continuo con tutte le realtà rappresentate per l’eventuale valutazione di proposte ed iniziative congiunte su temi chiave per l’Italia e l’EU tra cui: cambiamento climatico ed approvvigionamento energetico, infrastrutture sostenibili, digitalizzazione e innovazione”.

