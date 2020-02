Prysmian lancia il cavo da record per Fttx e 5G

Prysmian lancia il cavo da record per le reti Fttx e 5G. La gamma di minicavi Sirocco High Density fornisce diametri e densità di fibra da record per i minicavi soffiati. La nuova gamma vanta densità di fibre ottiche che raggiungono 10,5 fibre/mm2, permettendo di offrire cavi con un accresciuto numero di fibre per l’utilizzo in microtubi con dimensioni standard.

I minicavi Sirocco HD utilizzano la fibra monomodale insensibile alla piegatura di Prysmian BendBright-A2 200µm (Itu-T G.657.A2), garantendo una soluzione pronta a supportare sistemi evoluti e realmente future-proof.

“I cavi con fibre ottiche insensibili alla piegatura rappresentano una parte cruciale nel passaggio ad una connettività più flessibile ed affidabile -spiega Ian Griffiths, Direttore R&D Telecom Business in Prysmian Group – Con un numero di fibre estremamente alto e diametri ridotti, i minicavi Sirocco HD rendono l’installazione più veloce, efficace e sostenibile riducendo l’impatto sulla carbon footprint. Disegnati per installazione in microtubi, si adattano perfettamente ad essere soffiati in reti d’accesso Fttx e 5G ad alta densità”.

Disponibili in numeri di fibre che vanno da 96 a 552, e conformi agli standard internazionali in termini di prestazioni ottiche e meccaniche, i cavi Sirocco HD beneficiano anche dell’uso della tecnologia di Prysmian PicoTube, che li rende fino al 20% più piccoli dei precedenti minicavi disponibili. Questo rende possibile installare più fibre in condotti già congestionati, oppure utilizzare condotti più piccoli per nuove installazioni, con una conseguente riduzione dei costi di installazione e l’utilizzo di meno materie prime, a beneficio sia del costo totale dello sviluppo della rete sia dell’impatto ambientale.

“I miglioramenti di prodotto rappresentati da Sirocco HD – spiega una nota – mostrano l’impegno del Gruppo a rispondere ai bisogni in continua evoluzione del mercato, e ad offrire soluzioni modulari che siano allo stesso tempo ad alta densità, compatte e facilmente realizzabili per soluzioni adattabili nel futuro”.

