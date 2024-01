Quantum computing, via all’infrastruttura europea Nostradamus

L’Europa si sta preparando al prossimo balzo tecnologico per la realizzazione di una rete quantistica paneuropea sicura. La Commissione ha infatti incaricato il consorzio Nostradamus, guidato da Deutsche Telekom, di costruire l’infrastruttura di test per la distribuzione di chiavi quantistiche (Quantum Key Distribution, Qkd), che consentirà di valutare i dispositivi Qkd dei produttori europei.

“Nostradamus esemplifica l’impegno di Deutsche Telekom nel superare i confini della sicurezza digitale. Questo sforzo di collaborazione non solo migliora la sicurezza informatica europea, ma sottolinea anche l’importanza dei partenariati strategici per far progredire la resilienza tecnologica”, spiega Daniela Theisinger, direttrice generale di Deutsche Telekom Global Business Belgium.

Verso un nuovo livello di sicurezza delle reti europee

I partner del consorzio sono Thales e l’Istituto austriaco di tecnologia Ait, a cui si aggiungono esperti provenienti dall’industria e dal mondo accademico. L’iniziativa apre la strada all’implementazione di EuroQci, una rete di comunicazione paneuropea basata sulla tecnologia quantistica, grazie alla quale governi di tutti gli Stati membri dell’Ue e i loro cittadini potranno beneficiare di infrastrutture critiche più sicure.

L’obiettivo dichiarato del progetto è quello di fornire maggiore sicurezza ai data center, alle reti di comunicazione e alle infrastrutture critiche, come ospedali e centrali elettriche, tramite fibre ottiche e satelliti. La fisica quantistica fornisce una protezione aggiuntiva contro le nuove minacce per le reti di comunicazione odierne.

“Thales è particolarmente orgogliosa di contribuire alla protezione delle reti e delle infrastrutture di comunicazione dell’Ue. Il gruppo è determinato a sviluppare un laboratorio di attacco per rispondere alle minacce quantistiche. Questo laboratorio identificherà i metodi per valutare i dispositivi di chiave quantistica a terra, basati sulla tecnologia delle fibre ottiche”, commenta Joan Mazenc, responsabile di Thales Itself (IT Security Evaluation Facility).

“Oltre al know-how in materia di tecnologia quantistica dell’Istituto austriaco di tecnologia Ait, è necessario un elevato livello di competenza per testare e verificare prodotti, processi e strumenti nuovi e innovativi”, aggiunge Helmut Leopold, responsabile del Center for Digital Safety & Security dell’Ait. “Ciò richiede una stretta collaborazione tra ricerca e industria e una comprensione fondamentale della crittografia quantistica e della sicurezza informatica. Siamo orgogliosi di riunire competenze leader a livello mondiale per aprire la strada all’introduzione sul mercato di prodotti di sicurezza avanzati a sostegno della sovranità digitale dell’Europa.”

Anche la trasmissione satellitare si affiderà alla tecnologia quantistica

Il progetto è cruciale pure nell’ottica di sviluppare la futura rete satellitare criptata dell’Ue Iris2 (Infrastruttura per la resilienza, l’interconnettività e la sicurezza via satellite) che si baserà su EuroQci. Per il momento il network è destinato a fornire ai governi servizi di comunicazione e infrastrutture critiche di rete, ma in futuro garantirà anche alle aziende e alle organizzazioni servizi di connettività veloce.

Dopo Galileo per la navigazione e Copernicus per l’osservazione della Terra, Iris2, avviato lo scorso anno, è il terzo pilastro dell’infrastruttura spaziale dell’Ue. Il lancio dei primi servizi è previsto per quest’anno, mentre la piena operatività è prevista per il 2027.

