Rete unica Tlc, il dossier Open Fiber (di nuovo) all’esame di Cassa Depositi e Prestiti - CorCom

Il dossier Open Fiber sbarca per l’ennesima volta all’esame del cda di Cassa Depositi Prestiti. Nonostante il fondo Macquaire abbia da mesi presentato la propria offerta per rilevare la quota della wholesale company in capo a Enel la situazione si è letteralmente arenata. Il dossier è legato a stretto filo alla decisione del Governo Draghi sulla rete unica di Tlc “AccessCo”, ossia del progetto di “fusione” delle reti Tim e Open Fiber che si è incagliato sullo scoglio della proprietà del network derivante dall’integrazione di cui Tim vuole la maggioranza nonostante il progetto sia focalizzato sul co-investimento a garanzia della concorrenza.

Determinante poi la questione della governance. Secondo quanto risulta a CorCom però nessuna decisione sarà presa dal cda odierno poiché si attende una decisione definitiva sul da farsi da parte dell’esecutivo Draghi. In questi giorni sono circolate notizie riguardo a ipotesi alternative, fra cui il solo conferimento della rete secondaria Tim nella newco oppure di una società a guida pubblica. Ma nessuna delle ipotesi al momento è stata confermata né smentita dalle parti in causa, il Governo, Tim e gli altri operatori di Tlc.

Intanto si va avanti sul Piano Bul per le aree grigie: ieri – a quanto si apprende – se ne sarebbe discusso in occasione di un incontro fra i partiti di maggioranza al Mise alla presenza della Sottosegretaria Anna Ascani alla quale sono state affidate le deleghe alle Tlc dal ministro Giancarlo Giorgetti.

