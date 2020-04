Sorgenia, gratis tre mesi di connessione ultraveloce

Sorgenia regala tre mesi di connessione ultraveloce Ftth (Fiber To The Home). Next Fiber – questo il nome dell’offerta – garantisce navigazione a 1 gigabit al secondo, grazie all’infrastruttura a banda ultralarga in fibra ottica, nessun costo per attivazione e modem, un risparmio annuo che può arrivare fino a 720 euro, se si include la fornitura di luce e gas. In questi giorni di “confinamento”, nei quali la rete rappresenta l’unica finestra sul mondo,– questo il nome dell’offerta – garantisce navigazione a 1 gigabit al secondo, grazie all’infrastruttura a banda ultralarga in fibra ottica, nessun costo per attivazione e modem,

I clienti avranno in omaggio anche Amazon echo dot, l’altoparlante intelligente che include Alexa, oltre alla possibilità di avere gratuito per sempre il servizio Energy Lab che scompone i consumi elettrici per ogni singolo elettrodomestico, fornendo suggerimenti su come risparmiare e ridurre così il proprio carbon footprint.

“L’installazione della fibra è eseguita in conformità con le prescrizioni dei Dpcm e si attiene allo scrupoloso rispetto dei protocolli di sicurezza rivolti alla tutela di cittadini, utenti e operatori sul campo”, sottolinea una nota dell’azienda.

Il servizio viene offerto in combinazione con l’energia e il canone mensile varia da 24,90 euro per chi sottoscrive un contratto dual (luce e gas) a 27,90 euro per chi sceglie una sola commodity.

Dal suo ingresso nel mondo della fibra, lo scorso febbraio, Sorgenia ha ricevuto oltre un migliaio di richieste di attivazione.

