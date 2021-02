Sparkle al fianco di Vero Internet per potenziare la connettività internazionale - CorCom

Sparkle, operatore globale di servizi wholesale del Gruppo Tim, ha firmato un accordo con Vero Internet, player emergente nel mercato brasiliano, per offrire connettività internazionale ad alte prestazioni. È la stessa società a comunicarlo in una nota.

L’espansione di Vero Internet

Fornitore di servizi Internet in rapida crescita, Vero ha circa 350 mila abbonati e una presenza commerciale in 96 città negli stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais; entro il 2023 l’operatore prevede di servire 200 comuni investendo oltre 750 milioni di real brasiliani in espansione della rete, acquisizioni e trasformazione digitale. La società di telecomunicazioni è nata da una fusione di operatori di servizi Internet operata da Vinci Partners. e offre servizi di connettività puntando sulla agilità e sulla semplicità del suo customer care.

Grazie al collegamento con la dorsale di transito Ip globale di Sparkle Seabone, prima rete Tier-1 in Sud America, Vero Internet potrà beneficiare di un accesso alla Internet globale ad alta velocità e bassa latenza. “La collaborazione con Sparkle ci permette di accedere ai contenuti globali con alte velocità e quindi di migliorare l’esperienza di navigazione dei nostri clienti. Si tratta per noi di un grande vantaggio competitivo”, ha commentato José Felipe Ruppenthal, Direttore tecnico di Vero Internet.

Sparkle in Sud America e nel mondo

Con 12 PoP in Brasile – a San Paolo, Rio De Janeiro, Fortaleza, Salvador e Porto Alegre – e un’ampia copertura in America centrale e meridionale, Sparkle (primo fornitore di servizi wholesale internazionali in Italia e ottavo nel mondo) si propone come partner di riferimento per operatori brasiliani alla ricerca di connettività a bassa latenza e ad alte prestazioni in Brasile e nelle Americhe. Inoltre, grazie alla sua rete terrestre e sottomarina, che include le due “autostrade digitali” Seabras-1 nell’Atlantico e Curie nel Pacifico, Sparkle offre quattro rotte diversificate per la connettività dal Sud al Nord America garantendo ridondanza completa e un’alta qualità nella navigazione.

Grazie alle piattaforme Ip & Data, Cloud e Data Center, Corporate, Mobile e Voce, il gruppo offre una gamma completa di soluzioni Ict a operatori di telefonia fissa e mobile, Isp, Ott, fornitori di contenuti, Application Service Provider e aziende multinazionali con una forza vendita attiva su scala mondiale e una presenza diretta in 34 Paesi.

