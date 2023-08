Tim: il Mef in Netco fino al 20%, siglato l’accordo con Kkr

Il ministero dell’Economia e Kkr hanno siglato il Memorandum of Understanding sul dossier Netco. Lo fa sapere il Mef in una nota in cui si annuncia che l’accordo prevede la formulazione di un’offerta vincolante che stabilisce, tra l’altro, l’ingresso del ministero nella newco della rete con una percentuale fino al 20%.

Prossimo step il Dpcm

“I termini dell’offerta dal punto di vista dei rapporti tra le parti prevedono un ruolo decisivo del governo nella definizione delle scelte strategiche”, si legge nella nota. Per completare l’iter procedurale sarà necessaria l’adozione di un decreto della presidenza del Consiglio, il primo appuntamento utile è il 28 agosto.

Confermate dunque le indiscrezioni degli ultimi giorni che peraltro hanno fatto balzare il titolo Tim in Borsa.

Il ruolo di Cdp e di F2i

Cassa depositi e prestiti per il momento resta fuori dalla partita ma non è da escludersi un coinvolgimento in particolare considerato il fine ultimo dell’operazione, quello della creazione della rete nazionale di Tlc attraverso la convergenza degli asset con quelli di Open Fiber di cui Cdp è azionista di maggioranza con il 60% mentre detiene in Tim una quota alla soglia del 10%. Da chiarire anche l’eventuale coinvolgimento del fondo F2i. L’obiettivo del Governo sarebbe di “blindare” in mani italiane il 30-35% di Netco. E secondo rumors una quota potrebve averla anche Tim. Si è parlato in questi giorni di una quota in capo a Cdp massimo del 3% e per F2i del 10-15%.

