Tim, la fibra arriva in 2mila piccoli Comuni

Raccontare l’arrivo in cinque mesi della connessione ultrabroadband in oltre 2mila comuni italiani che si trovano prevalentemente in aree rurali oa bassa densità abitativa. E’ l’obiettivo dei due nuovi spot che Tim sta mandando on air sulle principali emittenti Tv: cartoline fotografiche (nella foto quella che riguarda OStuni, in Puglia) accompagnate da un sottofondo musicale in stile “Intervallo TV” in cui l’operatore “accende” con la fibra ottica i panorami di alcuni Comuni italiani distribuiti tra Nord, Centro e Sud dell’Italia. La campagna è realizzata dalla Funzione Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment di Tim con il supporto dell’agenzia Havas.

Il claim finale “E andiamo avanti” – si legge in una nota dell’operatore – testimonia l’impegno di Tim “che continua ad accelerare sul piano di copertura a banda ultralarga raggiungendo ancora più famiglie e imprese con la fibra e l’Internet veloce soprattutto nelle “aree bianche” del paese.

Inoltre, prosegue il comunicato, proprio grazie all’intensificazione dei programmi di cablaggio e al potenziamento della rete realizzato dall’inizio di marzo, “Tim ha garantito, anche durante il lockdown, la prosecuzione di tutte le attività, in particolare lo smart working e la didattica online, gestendo in maniera ottimale i picchi di traffico che si sono verificati in questa delicata fase”.

