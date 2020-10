Voucher banda ultralarga in Gazzetta, ecco come funzionano

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Mise del 7 agosto 2020, relativo al “Piano voucher sulle famiglie a basso reddito” che stanzia 200 milioni di euro. Si tratta del bonus da 500 euro per l’acquisto di abbonamenti internet a banda ultralarga, pc o tablet destinato alle famiglie con reddito Isee sotto i 20 mila euro l’annuo.

Gli interventi saranno gestiti da Infratel che si doterà di un portale telematico, al quale gli operatori dovranno registrarsi in vista dell’erogazione del contributo a partire dal prossimo mese di settembre.

Saranno incentivate le nuove attivazioni e i salti di capacità (da meno di 30 a 30-100 Mbps e da 30-100 a maggiore di 100 Mbps fino a 1 Gbps), mentre non saranno ammessi passaggi fra connessioni aventi prestazioni analoghe o meri passaggi di intestazione.

Dopo l’avvio di queste prime misure, al termine della consultazione pubblica richiesta dalla Commissione Ue, già online dal 31 luglio scorso, si partirà anche con i voucher da 200 euro destinati alle famiglie con reddito Isee fino a 50.000 euro e alle imprese.

Voucher banda ultralarga, il via libera della Ue

Lo scorso agosto la Commissione ha approvato il regime deciso dall’Italia di mettere a disposizione dei voucher per 200 milioni di euro per aiutare le famiglie a basso reddito ad accedere ai servizi di connettività ultraveloce. La misura “intende contribuire a ridurre il divario digitale in Italia, limitando contestualmente eventuali distorsioni della concorrenza”.

Secondo Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva e commissaria alla Concorrenza, “il regime di voucher per 200 milioni di euro aiuterà le famiglie a basso reddito in Italia a fruire dell’accesso ai servizi internet a banda larga ad alta velocità. E’ importante sottolineare che contribuirà a ridurre il divario digitale del paese, che nell’emergenza del coronavirus è diventato ancor più evidente. Il regime farà sì che le famiglie possano telelavorare e aver accesso ai servizi educativi offerti online senza costi aggiuntivi, attraverso la tecnologia di loro scelta. La decisione offre agli Stati membri indicazioni utili su come questo tipo di regime di voucher possa essere allineato alle norme unionali sugli aiuti di Stato”.

I retail dell’elettronica sul piede di guerra

Ma la misura ha già causato non pochi mal di pancia, soprattutto nei retailer degli elettrodomestici. L’Aires, associazione di settore, punta il dito contro la norma che prevede che siano solo gli operatori telefonici a gestire l’intero processo: non solo la parte relativa alla connessine alla rete – compresa la consegna agli aventi diritto di Modem, Personal Computer e Tablet in comodato d’uso.

Aires parla di “regali di Stato” a favore di una specifica categoria di imprese.

Già in passato l’associazione aveva, in più occasioni segnalato, Aires come la mancata libertà di scelta e controllo dell’utente sull’apparecchiatura finale rappresenti una significativa ed ingiustificata limitazione nella scelta per i consumatori che invece di poter contare sull’articolata pluralità di offerta di modelli – e di produttori – disponibili sul libero mercato, sarebbero costretti ad operare una scelta obbligata fra il piccolo numero di apparati rivenduti dal loro fornitore di connettività.

“Siamo indignati. Nonostante le tantissime sollecitazioni – dice il presidente Andrea Scozzoli – nonostante la nostra volontà di dialogo e l’offerta di collaborare per impostare una semplicissima procedura che permettesse di migliorare il progetto consentendo maggiori diritti ai Cittadini, una più efficace utilizzazione di queste risorse pubbliche rimuovendo al tempo stesso gli effetti distorsivi della concorrenza, nonostante tutto il Ministero non ci ha dato il minimo ascolto”.

Aires si sta attivando per tutelarci in tutte le sedi opportune “al fine di evitare i gravi e irreparabili danni che questo provvedimento rischia di procurare a migliaia di rivenditori di prodotti elettronici”, fa sapere Scozzoli.

Banda ultralarga nelle scuole

Pubblicato in Gazzetta anche il decreto del Mise relativo al “Piano Scuola”. Il dm, datato 7 agosto 2020, riguarda l’intervento “volto a garantire la messa a disposizione di connettività fino a 1 Gigabit/s, a favore delle istituzioni scolastiche pubbliche”.

In particolare, il decreto relativo al Piano Scuola destina 400 milioni di euro per interventi di attivazione di servizi in banda ultralarga in oltre 32.000 plessi scolastici in tutta Italia.

@RIPRODUZIONE RISERVATA