Wind Tre accelera sulla fibra ultraveloce in Sicilia

Wind Tre accelera sull’offerta dei servizi in fibra ottica in Sicilia e porta la connettività ultraveloce della rete in fibra Open Fiber fino in casa dei propri clienti – grazie al Fiber to the home – anche ad Agrigento, Gela e Vittoria.

Con l’avvio del servizio ad Agrigento, ‘Città dei templi’, famosa in tutto il mondo per il grande parco archeologico che custodisce uno straordinario patrimonio monumentale di età classica, a Gela, tra i centri più antichi dell’isola e a Vittoria, ‘capitale del Liberty siciliano’, Wind Tre – si legge in una nota dell’azienda guidata da Jeffrey Hedberg – amplia ulteriormente la copertura in fibra per fornire servizi digitali più evoluti a famiglie e imprese, grazie ad un’elevata velocità di connessione e a performance in navigazione ai massimi livelli.

La linea ultraveloce di Wind Tre è attivabile con le nuove soluzioni convergenti “Super Fibra” – conclude il comunicato – che offrono il servizio ‘Super Wi-Fi’ a casa e, nell’offerta a brand Wind, prevedono una linea fissa in fibra FTTH e 100 Giga per gli smartphone di tutta la famiglia, mentre con il brand 3, oltre alla fibra FTTH, includono Giga illimitati da smartphone.

