Wind Tre accende a Roma la fibra di Open Fiber

Wind Tre, l’azienda guidata da Jeffrey Hedberg, ha acceso a Roma la banda ultralarga Ftth targata Open Fiber. La connettività fino a 1 Gigabit è già disponibile nel quartiere Torrino, dove è iniziata l’avventura. Ma l’azienda annuncia in una nota che “nelle prossime settimane, saranno raggiunte ulteriori aree della città, attraverso un’infrastruttura al 100% in fibra ottica, in grado di garantire il massimo delle performance in navigazione”.

Con l’arrivo nella capitale, ci tiene a evidenziare l’operatore “Wind Tre accelera significativamente l’importante progetto di diffusione della connettività ultraveloce nel Paese”. La connettività ultrabroadband è disponibile sia per l’utenza residenziale sia per una serie di uffici e attività commerciali localizzati nel quartiere in prossimità dell’Eur, in cui hanno sede diverse aziende operative nella capitale.

“La linea ultraveloce di Wind Tre – evidenzia l’azienda in una nota – è attivabile con le nuove soluzioni convergenti Super Fibra che offrono il servizio Super Wi-Fi a casa e, nell’offerta a brand Wind, prevedono una linea fissa in fibra Ftth e 100 Giga per gli smartphone di tutta la famiglia, mentre con il brand 3, oltre alla fibra Ftth, includono Giga illimitati da smartphone”.

