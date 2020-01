Wind Tre estende la connettività ultraveloce in Puglia

Wind Tre estende ulteriormente la connettività ultraveloce in Puglia e porta la fibra fino a 1 Gigabit di Open Fiber anche a Barletta, Molfetta e a Bitonto, raggiungendo direttamente le abitazioni dei cittadini e le aziende grazie alla tecnologia Fiber-To-The-Home (Ftth).

Con l’avvio del servizio a Barletta, città d’arte e sede di un importante porto commerciale e turistico, Molfetta, tra i maggiori centri di mercato ittico della regione, e Bitonto, nota come la “città degli ulivi” per la notevole produzione olearia di qualità, la compagnia guidata da Jeffrey Hedberg amplia la copertura in fibra per fornire servizi digitali più evoluti a famiglie e imprese, grazie ad un’elevata velocità di connessione e a performance in navigazione ai massimi livelli.

La linea ultraveloce di Wind Tre è attivabile con le nuove soluzioni convergenti “Super Fibra” che offrono il servizio “Super Wi-Fi” a casa e, nell’offerta a brand Wind, prevedono una linea fissa in fibra Ftth e 100 Giga per gli smartphone di tutta la famiglia, mentre con il brand 3, oltre alla fibra Ftth, includono Giga illimitati da smartphone.​

@RIPRODUZIONE RISERVATA