Black Friday, smartphone in super sconto nei negozi Tim

I migliori smartphone dei brand Samsung, Apple, Lg, Huawei saranno proposti in promozione con zero anticipo e rate a partire da 5 fino a 25 euro per 30 mesi e con la nuova formula Smart Cash sarà possibile acquistare i device a partire da 69 euro, direttamente con conto corrente bancario o carta di credito. Questa una delle proposte che Tim lancia in occasione del Black Friday. Proposte che accompagneranno i clienti fino al prossimo Natale.

In campo anche la Super Offerta Black Friday, valida fino all’8 dicembre in tutti in negozi Tim, che consente di acquistare lo smartphone Samsung S10e a 10 euro/mese e anticipo zero, con oltre 450 euro di sconto rispetto al prezzo di listino; inoltre in esclusiva su Tim Party – il programma fedeltà per tutti i clienti Tim – è possibile scegliere i device Samsung Galaxy A50 o Oppo Reno 2Z, con anticipo zero a 5 euro/mese.

Gli under 30 che attiveranno l’offerta Tim Young, avranno inclusa l’abilitazione al 5G, un plus che si aggiunge a tutti gli altri vantaggi di un’offerta già molto ricca. L’offerta prevede a 14,90 euro/mese 60 Giga e traffico dati illimitato per social, chat e musica, oltre a minuti e sms illimitati e TimMusic Platinum inclusa. Solo sull’App MyTim è inoltre disponibile la promozione che permettere di provare le nuove Card di Tim in base alle proprie passioni e navigare sulle app preferite senza consumare Giga: Musica, Social&Chat, Giochi e Video, a scelta gratis per il primo mese, poi a partire da 2,99 euro/mese.

E chi per le prossime Feste ha in programma un viaggio all’estero con Tim in Viaggio Pass Mondo potrà navigare fino a 2 Giga, utilizzare 100 minuti e 100 sms per 10 giorni con 30 euro in oltre 80 Paesi extraeuropei.

