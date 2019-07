BT “fa salire” gli ascensori di Schindler

“Connessione” BT per gli ascensori di Schindler. L’azienda fornirà BT fornirà a Schindler una soluzione di rete e voce affidabile e sicura che collegherà circa 500 siti in tutto il mondo.

BT implementerà e gestirà per Schindler una consolidata infrastruttura di rete globale, che collega data center, uffici, stabilimenti e contact center a livello globale utilizzando IP Connect, il servizio di rete di BT altamente affidabile e sicuro e una soluzione Internet globale. Ciò eviterà la complessità di trattare con una moltitudine di operatori di rete e offrirà a Schindler una migliore visibilità dei costi e delle prestazioni, oltre ad una migliore qualità del servizio end-to-end.

“Una rete globale, sicura e integrata è un elemento cruciale della nostra strategia digitale – commenta Matteo Attrovio, Chief Information Officer di Schindler Group – Ci consentirà di passare da una rete frammentata di fornitori a un fornitore globale in grado di offrire un servizio di rete end-to-end completamente gestito e di alta qualità”.

“Siamo orgogliosi di essere stati scelti da Schindler quali consulenti e partner nel loro percorso di trasformazione digitale – dice Bas Burger, ceo della divisione Global di BT – Schindler è un’azienda globale in rapida crescita e siamo lieti di poterla supportare con i nostri servizi e competenze in tutto il mondo. Schindler movimenta ogni giorno più di un miliardo di persone ed è fantastico poterli aiutare per fornire un servizio sicuro e protetto”.

