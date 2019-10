BT “svecchia” la rete di Rexel grazie al dynamic networking

BT annuncia di aver completato l’implementazione della nuova software define area wide network (SD-Wan) del distributore di prodotti elettrici Rexel, a seguito di un accordo che sancisce una collaborazione di oltre 15 anni. La nuova rete – che collegherà oltre 50 sedi in Germania -è basata su tecnologia Meraki SD-Wan, tecnologia che fa parte del vasto programma Dynamic Network Services di BT.

“La nostra soluzione offre ai nostri clienti la possibilità di comprendere al meglio le esigenze della loro rete e consente loro di controllare e dare priorità al traffico di dati”, commenta Joris van Oers, managing director, Resources, Manufacturing & Logistics and regional MD for Europe presso BT. “Inoltre offre un approccio plug-and-play per l’installazione di nuovi siti supportati dall’esperienza di BT nella progettazione, impostazione, implementazione e gestione della rete”.

Il progetto in dettaglio

I dati sensibili e mission-critical verranno trasferiti utilizzando una connettività dedicata, basata su rete Mpls di BT. Il traffico meno critico sarà invece instradato su Internet. Utilizzando un portale self-service, il team Ict del cliente potrà scegliere quale connessione utilizzare per ciascuna delle sue applicazioni aziendali, ottimizzando i costi e l’affidabilità del servizio. Il portale di gestione offre inoltre una migliore visibilità dei flussi dati nella rete. I servizi di sicurezza gestiti, inclusi i firewall hardware e software-based, sono parte integrante del nuovo design di rete.

“I nostri clienti effettuano gli ordini tramite diversi canali – dal negozio online, al fax e il telefono – e si aspettano consegne entro poche ore. Abbiamo scelto BT perché una connettività sicura e affidabile è fondamentale per la nostra attività. La nuova soluzione ibrida ci offrirà maggiore flessibilità e controllo e ci consentirà, allo stesso tempo, una migliore gestione dei costi”, commenta Wolfgang Tomischek, direttore IT di Rexel in Germania.

Prossimo step: la rete Lan

Il prossimo step – ha annunciato contestualmente BT – sarà migrare anche la rete locale (Lan) su tecnologia Meraki, fornendo a Rexel visibilità e controllo end-to-end dell’intera rete. Il gruppo Rexel opera in 26 paesi in Europa, nelle Americhe e in Asia-Pacifico. Nell’ambito di un piano volto all’ottimizzazione della propria rete globale, prevede di implementare la tecnologia SD-Wan anche in altri paesi.

