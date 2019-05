Cellnex “accende” la rete cellulare della Torre Hadid di Milano

Cellnex ha installato e collaudato presso la Torre Hadid, sede del gruppo Generali a Milano, il proprio sistema di comunicazione Gsm, Umts, Lte, Lte+ che permette di erogare servizi di connessione mobile multioperatore anche presso strutture ed edifici con imponenti sviluppi verticali.

La Torre Hadid, uno dei tre grattacieli, e secondo per altezza, del progetto CityLife di Milano con i suoi 42 piani fuori terra e 3 interrati è così alta da rendere complessa la fornitura di un’adeguato servizio di connessione alla rete cellulare. La soluzione installata da Cellnex offre, invece, una copertura multioperatore stabile e dedicata, anche negli ascensori (che arrivano a velocità di 7metri/secondo), permettendo la diffusione del segnale dei quattro operatori mobili nazionali.

L’impianto installato supporta le tecnologie 2G, 3G, 4G e sarà facilmente adattabile anche alle tecnologie e standard di quinta generazione (5G).

“Grazie a questo impianto” – commenta Giovanni Curione, Sales Director for Mnos di Cellnex – “i duemila dipendenti del gruppo Generali e i loro ospiti potranno chiamare, connettersi e condivedere contemporaneamente messaggi, foto e video utilizzando i propri smartphones con la garanzia di un accesso ad una rete a banda larga, stabile e affidabile”.

Per Piercarlo Giannattasio, Direttore della Business Unit DAS & Small Cells di Cellnex “questa operazione rappresenta un ulteriore passo in avanti per Cellnex Italia nel rafforzare le attività legate alle applicazioni Das e Small Cells in Europa, riconosciuto come il trend futuro delle telecomunicazioni”.

