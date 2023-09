Cellnex cede a Stonepeak il 49% degli asset in Svezia e Danimarca

Stonepeak acquisirà una partecipazione del 49% in Cellnex Sweden e Cellnex Denmark per un corrispettivo di 730 milioni di euro. Sono questi i termini dell’accordo raggiunto tra la tower company multinazionale con sede in Spagna e la società di investimenti specializzata in infrastrutture e asset immobiliari.

La transazione è soggetta alle approvazioni normative, con il closing previsto nel primo trimestre 2024. Cellnex – spiega la nota dell’operatore indipendente di infrastrutture di tlc wireless – utilizzerà i proventi di questa operazione per ridurre il proprio debito, in linea con gli obiettivi fissati nel novembre 2022 che privilegiano la crescita organica e il raggiungimento di un rating creditizio investment grade da parte di S&P.

Un passo avanti verso l’investment grade

“La vendita di una partecipazione nelle nostre attività nordiche ad una valutazione adeguata – afferma Marco Patuano, ceo di Cellnex – segna un altro significativo passo avanti nel nostro obiettivo di ottenere l’investment grade. L’accordo con Stonepeak dimostra la capacità di Cellnex di attrarre l’interesse di partner finanziari di alta qualità che comprendono e apprezzano la qualità intrinseca degli asset così come le future opportunità in questi mercati”.

WHITEPAPER I 26 settori industriali che potranno essere trasformati grazie all’Industrial 5G: la guida 2023! Network Security Protocolli IoT

Le opportunità di crescita nel mercato nordico

“Crediamo che Cellnex Nordics, in quanto società di torri indipendente leader nella regione, sia strategicamente ben posizionata per catturare una molto rilevante crescita organica e inorganica nei prossimi anni – aggiunge Cyrus Gentry, managing director di Stonepeak – Consideriamo la partnership con Cellnex, con il suo track record costante di performance finanziarie, esecuzione di consegne su misura e fusioni e acquisizioni, come una scelta naturale per la strategia infrastrutturale di Stonepeak“.

@RIPRODUZIONE RISERVATA