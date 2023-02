Cloud per le telco, Aws lancia il Network Builder

Amazon Web Services ha annunciato la disponibilità di Aws Telco Network Builder, un servizio completamente gestito che aiuta i clienti a implementare, orchestrare e scalare le reti telco sul cloud di Amazon. Ora i fornitori di servizi di comunicazione (Commucations Service Provider, Csp) possono utilizzare il linguaggio standard del settore delle telecomunicazioni che già conoscono per descrivere i dettagli della loro rete (a partire da punti di connessione, requisiti di rete, esigenze di calcolo e distribuzione geografica) in un modello standard. “Aws Telco Network Builder, si legge in una nota del gruppo, “traduce il modello in un’architettura di rete basata sul cloud e fornisce l’infrastruttura Aws necessaria, riducendo da giorni a ore l’implementazione di una rete telco operativa e configurata nel cloud. Man mano che i clienti aggiornano le loro reti, Aws Telco Network Builder regola automaticamente le risorse di calcolo e di storage, consentendo ai Csp di concentrarsi sulle operazioni aziendali e di fornire nuovi servizi. Aws Telco Network Builder fornisce inoltre un dashboard centralizzato per monitorare e gestire la rete in esecuzione sull’infrastruttura Aws, sia in sede che nelle regioni Aws. L’utilizzo di Aws Telco Network Builder non comporta impegni o costi iniziali e i clienti pagano solo i servizi Aws utilizzati per gestire la rete”.

Aws Telco Network Builder è attualmente disponibile in alcune regioni del gruppo, situate negli Stati Uniti (Virginia e Oregon), nell’Asia Pacifica (Sydney) e in Europa (Francoforte e Parigi), e sarà presto disponibile in altri mercati coperti da Aws.

Le sfide per gli operatori Tlc

“I Csp”, sottolinea Aws, “vogliono sfruttare le prestazioni, l’elasticità e la scalabilità del cloud per costruire reti telefoniche moderne che supportino casi d’uso emergenti come le smart city, i veicoli autonomi e la robotica. Tuttavia, progettare e scalare una rete telco nel cloud può essere un processo laborioso e lungo a causa della natura iterativa e dell’ampiezza dei casi d’uso della rete, come i sistemi di supporto aziendale, il core mobile e le reti radio”.

I Csp devono prima distribuire e interconnettere in modo sicuro centinaia di funzioni di rete specializzate (Network Functions, Nf) – dispositivi di rete containerizzati, come router e firewall – tra decine di fornitori e migliaia di sedi, spesso codificando in modo rigido i parametri dell’infrastruttura durante la replica tra le varie sedi di distribuzione. Una volta distribuite le Nf, l’operatore deve aggiornare singolarmente ogni funzione per incorporare nuovi elementi software o apportare modifiche alla configurazione, un lavoro che richiede molto tempo e che mette a dura prova le risorse. La costruzione e la gestione della rete richiedono anche architetti di rete qualificati con esperienza nella progettazione e nella gestione del cloud. Inoltre, i Csp devono spesso acquistare, configurare e mantenere strumenti di monitoraggio separati per osservare lo stato di salute delle loro infrastrutture on-premise e basate sul cloud, rendendo difficile ottenere una visione completa delle loro reti e risolvere i problemi. Di conseguenza, gli operatori possono talvolta destinare troppe risorse al lavoro pesante indifferenziato della gestione della rete, invece di concentrarsi sull’innovazione di nuove esperienze.

Come funziona Aws Telco Network Builder

Grazie al servizio di automazione di rete Aws Telco Network Builder, le telco potranno invece come detto implementare, gestire e orchestrare le proprie reti telco su Aws in modo più rapido e semplice. Per iniziare, un operatore inserisce la propria architettura di rete (ad esempio, requisiti di routing, ubicazione dell’installazione, Nf specifiche) come modello nella console del servizio, utilizzando un linguaggio standard del settore delle telecomunicazioni, che lo rende intuitivo e facile da avviare. Aws Telco Network Builder traduce le specifiche di rete del cliente in un’architettura di rete basata sul cloud, semplificando i requisiti di programmazione tra più fornitori di software e tenendo conto dell’impronta geografica della rete. Aws Telco Network Builder mappa automaticamente la topologia fornita ai servizi di rete, fornisce le risorse di calcolo e di storage necessarie e collega le Nf per creare una rete telco operativa. I clienti possono quindi riutilizzare i modelli caricati per replicare l’architettura di rete in nuove regioni. Quando i clienti modificano la loro configurazione di rete o eseguono aggiornamenti software, Aws Telco Network Builder gestisce il ciclo di vita delle Nf, ne esegue gli aggiornamenti e regola l’infrastruttura relativa. Insieme, Aws Telco Network Builder e Amazon CloudWatch forniscono una visione completa delle Nf e dell’infrastruttura Aws, in modo che i clienti possano monitorare e gestire in modo efficiente le loro reti per identificare e risolvere i problemi più rapidamente. Aws Telco Network Builder si integra anche con i più diffusi orchestratori end-to-end di terze parti per i Csp, in modo da mantenere la continuità delle operazioni di rete telco e dei sistemi aziendali esistenti. Con Aws Telco Network Builder, i clienti pagano solo per i prodotti e i servizi Aws che utilizzano, in modo da poter scalare rapidamente la rete in base alle esigenze aziendali.

“Il settore delle telecomunicazioni sta attraversando una fase di trasformazione, in quanto i Csp stanno costruendo le loro reti telematiche nel cloud”, commenta Jan Hofmeyr, vicepresident di Amazon Elastic Compute Cloud. “Alcune delle maggiori sfide che i Csp devono affrontare durante la migrazione sono la configurazione manuale e la gestione di queste reti complesse, che impediscono la crescita e soffocano la sperimentazione. Aws Telco Network Builder è un sistema che elimina l’onere di tradurre la rete telco desiderata dai clienti in un’architettura cloud, consentendo loro di modernizzarsi facilmente e di scalare rapidamente per soddisfare la domanda, liberando tempo e capitale per creare nuove offerte, espandere la copertura e concentrarsi nuovamente sull’innovazione”.

