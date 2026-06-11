La corsa verso reti sempre più veloci si intreccia con la necessità di proteggere i dati dalle future capacità dei computer quantistici. Colt Technology Services e Ciena hanno annunciato il completamento di una delle più rapide trasmissioni dati quantum-safe mai realizzate e, secondo le due aziende, la più veloce su una tratta transatlantica.

Il test ha collegato New York e Londra attraverso 6.900 chilometri di infrastruttura digitale, tra reti terrestri e sottomarine, dimostrando la possibilità di trasmettere dati in modo sicuro a una velocità di 800 Gigabit Ethernet (800GbE) grazie alla soluzione di cifratura WaveLogic 6 Extreme di Ciena.

Un test per preparare le reti all’era quantistica

L’esperimento risponde a una delle principali preoccupazioni del settore delle telecomunicazioni e della cybersecurity: gli attacchi cosiddetti “harvest now, decrypt later”, nei quali i criminali informatici intercettano e archiviano dati cifrati oggi con l’obiettivo di decifrarli in futuro sfruttando la potenza dei computer quantistici.

Secondo quanto riportato dalle due aziende, questa eventualità potrebbe concretizzarsi già entro il 2030. Una ricerca citata da Colt e Ciena evidenzia inoltre che il 69% delle organizzazioni ritiene il quantum computing una minaccia concreta per gli attuali sistemi di crittografia, mentre il 46% teme che una quota significativa dei propri dati possa essere compromessa.

La prova tra Stati Uniti ed Europa dimostra quindi che la connettività protetta da tecnologie post-quantistiche è già pronta per essere adottata su larga scala, anche lungo uno dei corridoi dati più trafficati al mondo.

Velocità, sicurezza e prestazioni al centro della sperimentazione

L’elemento distintivo del trial è rappresentato dalla velocità raggiunta. Le reti a lunga distanza e le infrastrutture sottomarine oggi operano prevalentemente a 100GbE o 400GbE, mentre il test ha dimostrato la fattibilità di un servizio cifrato a 800GbE attraverso l’Oceano Atlantico.

Sul fronte della sicurezza, la soluzione utilizzata integra algoritmi di Post-Quantum Cryptography (PQC) conformi agli standard del National Institute of Standards and Technology (Nist), consentendo la protezione di collegamenti ad altissima capacità anche su lunghe distanze.

La sperimentazione ha inoltre confermato la stabilità della trasmissione sull’infrastruttura sottomarina e la capacità di supportare i crescenti flussi di traffico generati dalle applicazioni di intelligenza artificiale.

Colt: “Protezione e prestazioni devono crescere insieme”

“Il quantum computing sta ridefinendo la sfida della sicurezza per la connettività globale. Questo test rappresenta un passo significativo in avanti nella protezione dei dati del mondo mentre si spostano tra continenti – afferma Buddy Bayer, chief operating officer di Colt Technology Services -Dimostra che la protezione quantum-safe può essere fornita su scala reale”.

“L’infrastruttura di Colt combina copertura globale, investimenti continui e sicurezza robusta, offrendo a imprese, hyperscaler e neoscaler la fiducia necessaria per crescere – prosegue Bayer – Allo stesso tempo, le soluzioni quantum-safe di Ciena mostrano come la sicurezza di nuova generazione possa essere integrata nelle reti ad alta velocità, garantendo che la protezione proceda di pari passo con le prestazioni”.

“Insieme stiamo aiutando i clienti a proteggere oggi i dati critici mentre si preparano all’era quantistica – conclude – costruendo reti pronte per il futuro, sicure, scalabili e capaci di alimentare l’economia dell’intelligenza artificiale”.

Ciena: la crittografia post-quantistica è pronta per le reti globali

“Con la crescita della domanda di rete, gli operatori stanno innalzando il livello della sicurezza per anticipare la minaccia rappresentata dai computer quantistici – argomenta Dino DiPerna, senior vice president Global Research and Development di Ciena – Questo test Colt-Ciena dimostra come la crittografia post-quantistica e la comprovata crittografia ottica ad alte prestazioni possano svolgere un ruolo importante nella protezione dei servizi ad alta velocità su reti terrestri e sottomarine reali, contribuendo a mettere in sicurezza i dati critici in transito a qualsiasi distanza”.

Verso nuovi servizi quantum-safe per imprese e pubbliche amministrazioni

A seguito di questa e di altre sperimentazioni completate con successo, Colt afferma di essere in grado di offrire servizi quantum-safe basati su diverse tecnologie, tra cui Post-Quantum Cryptography, Quantum Key Distribution (QKD), Symmetric Key Infrastructure (SKI) e modelli ibridi.

Le soluzioni sono destinate a realtà che gestiscono informazioni particolarmente sensibili, come grandi imprese internazionali, provider di contenuti digitali, hyperscaler, istituzioni finanziarie, organizzazioni sanitarie ed enti governativi.

L’iniziativa si inserisce in una collaborazione consolidata tra Colt e Ciena. Nel 2025 le due società avevano annunciato l’implementazione di una nuova rete terabit per supportare clienti hyperscaler, mentre nel novembre 2024 avevano già raggiunto un altro primato con la prima trasmissione al mondo a 1,2 terabit al secondo attraverso l’Oceano Atlantico.