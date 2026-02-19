Nuovo capitolo nel processo di consolidamento delle telecomunicazioni europee: Vodafone Group ha ceduto a Liberty Global la propria quota del 50% della joint venture VodafoneZiggo. Con la totalità delle quote della società olandese, Liberty Global darà ora vita a una nuova società del Benelux chiamata Ziggo Group, che comprenderà VodafoneZiggo e l’operatore belga Telenet. Nell’ambito dell’operazione, Vodafone riceverà un miliardo di euro in contanti e una quota del 10% in Ziggo Group.
l’operazione
Consolidamento Tlc, Vodafone cede a Liberty Global la sua quota in VodafoneZiggo
Con la totalità delle azioni della ex joint venture olandese, la multinazionale darà ora vita a una nuova società, con sede in Benelux, chiamata Ziggo Group, che vedrà la telco guidata da Margherita Della Valle al 10% e comprenderà, oltre alla stessa VodafoneZiggo, l’operatore belga Telenet
Who's Who
Aziende
Argomenti
Canali
Con o Senza – Galaxy AI per il business