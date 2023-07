Contact center e velocità delle reti mobili, Iliad e Fastweb sul podio

Contact center e velocità delle reti mobili. Sono gli ambiti nei quali Iliad e Fastweb hanno rispettivamente ricevuto importanti riconoscimenti: “Top contact center” come miglior operatore per servizi di assistenza clienti dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (Itqf) per la telco guidata da Benedetto Levi; primo posto nello Speedtest Award di Ookla che mappa la velocità, invece, per la fiber company che da ottobre sarà capitanata da Walter Renna.

Iliad, “Top contact center” secondo Itqf

Importante risultato per Iliad nell’ambito dell’assistenza agli utenti: l’azienda ha ottenuto il riconoscimento di “Top contact center” come miglior operatore per servizi di assistenza clienti dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (Itqf).

WHITEPAPER 5 buone ragioni per cambiare gestionale prima del 2024 Applicazioni ERP

L’Itqf e il suo media partner La Repubblica A&F hanno stilato la classifica delle aziende e dei brand che si sono distinti nell‘ambito del supporto ai clienti in Italia. L’obiettivo della ricerca è di offrire ai consumatori una valutazione basata su un’attenta analisi dei tre canali principali tramite cui normalmente un cliente ricerca assistenza: telefonicamente, tramite una chat, tramite e-mail. E lo fa analizzando il gradimento dei clienti stessi che ne hanno usufruito.

Il riconoscimento per il secondo anno consecutivo

In questo quadro, i giudizi degli intervistati hanno eletto Iliad come la migliore per la categoria “Telecomunicazioni”, permettendole così di ottenere il sigillo “Top Contact Center” dell’Itqf. Per il secondo anno consecutivo, questo riconoscimento conferma la capacità dell’operatore di soddisfare le aspettative e le esigenze di un numero sempre crescente di utenti, distinguendosi non solo grazie alle offerte chiare e trasparenti, all’ottima copertura della rete mobile e alle tariffe garantite per sempre, ma anche grazie alla garanzia di servizi di assistenza di qualità che possano supportare l’utente in qualsiasi momento, ottenendo di conseguenza la sua piena soddisfazione. Una recente ricerca dell’istituto Doxa vede il 99% degli utenti mobili soddisfatti. Nel caso di questa nuova ricerca, il gradimento nell’uso dei canali di contatto è stato rilevato tramite un sondaggio rappresentativo di coloro che ne hanno usufruito negli ultimi 12 mesi.

Rete Fastweb la più veloce d’Italia secondo Ookla

Intanto, per la seconda volta consecutiva, Fastweb risulta l’operatore mobile più veloce d’Italia secondo Ookla, società di data analysis e testing per reti fisse e mobili a livello mondiale. Dopo il riconoscimento ottenuto nel terzo e quarto trimestre del 2022, Fastweb riconferma il proprio primato anche per il primo e secondo trimestre del 2023 ricevendo da Ookla lo Speedtest Award per aver fornito la più elevata velocità di rete mobile.

Nei primi sei mesi dell’anno Ookla ha confrontato i risultati di 294.622 test svolti dai clienti Fastweb in Italia con le app mobili Speedtest, per dispositivi iOS e Android, e ha calcolato lo “Speed score” di ogni operatore. La rete mobile di Fastweb ha ottenuto la migliore prestazione in termini di velocità con un valore medio pari a 97,84 Mbps in download e 12,64 Mbps in upload, totalizzando uno “Speed score” combinato di 91,31, il più alto registrato in Italia e del 30% superiore al secondo operatore classificato.

Premiata la solidità della strategia infrastrutturale

“Questo riconoscimento certifica il primato della nostra rete mobile così come la solidità della nostra strategia infrastrutturale”, afferma Walter Renna, Chief Product Officer di Fastweb. “La scelta di investire costantemente in innovazione e reti proprietarie ci consente di differenziarci dal mercato e ci posiziona come azienda leader nell’offerta di servizi altamente performanti e di qualità ai nostri clienti”.

“Gli Speedtest Awards, assegnati da Ookla, sono un riconoscimento prestigioso riservato agli operatori di banda larga fissa e mobile più veloci e performanti in tutto il mondo”, commenta Doug Suttles, ceo di Ookla. “Siamo lieti di attribuire a Fastweb il premio per la rete mobile più veloce in Italia. Questo risultato attesta le elevate prestazioni dell’operatore negli ultimi due trimestri del 2022 e il primo semestre del 2023, in base alle analisi rigorose di Ookla sulle misurazioni effettuate dai consumatori con Speedtest”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA