Customer engagement, per le telco i video brevi sono la killer app

Le abitudini dei consumatori sull‘intrattenimento mobile evolvono rapidamente e le telco possono sfruttare tutte le tendenze di mercato a loro vantaggio, a partire dalla passione dei più giovani (e non) per i video brevi. Una vera killer app, secondo uno studio pubblicato da Mobile world live insieme a TikTok e incentrato sul mercato britannico. Secondo dati del regolatore Ofcom, la visualizzazione di piattaforme di condivisione video, come TikTok, è aumentata del 12% nel 2023. Al contrario, le forme tradizionali di intrattenimento, come guardare serie Tv, film o giocare ai videogiochi, hanno perso popolarità.

Il successo in rapida crescita dei video brevi è in parte dovuto alla loro capacità di colmare il tradizionale divario tra informazione e intrattenimento e di esaltare il customer engagement. Un mini video illustrativo, per esempio, può aiutare le telco a informare sulle loro offerte commerciali, ma anche a dimostrare la qualità della loro proposta e ad esaltare la loro differenziazione rispetto ai concorrenti.

Il valore dei video brevi per le telco

Per esempio, lo studio rileva che i consumatori utilizzano TikTok sia per cercare contenuti sui brand che stanno prendendo in considerazione sia per scoprire nuovi prodotti e servizi. In un sondaggio di TikTok del 2023, circa il 55% dei consumatori ha detto di preferire la ricerca di prodotti su piattaforme video e social piuttosto che su piattaforme di ricerca tradizionali; inoltre, due terzi delle scoperte fatte su TikTok erano intenzionali. Dopo aver scoperto qualcosa su TikTok, il 45% degli utenti ha continuato a cercare ulteriori informazioni sulla stessa piattaforma social.

Inoltre, secondo TikTok, i contenuti generati dagli utenti attirano più fiducia da parte dei consumatori e sono la seconda maggiore fonte che influenza la decisione quando si tratta di cambiare fornitore di rete, dopo i consigli di amici o familiari. E non si tratta solo del pubblico dei più giovani: la base di utenti complessiva della piattaforma sta diventando più diversificata nelle fasce di età.

Costruire l’engagement e differenziarsi con i vlog

Per creare coinvolgimento negli utenti il primo passo è rispondere alle preoccupazioni e ai problemi che più di frequente emergono dalla community di TikTok, esplorando al contempo le conversazioni che contengono gli hashtag del brand e quelli dei partner. Inoltre, le aziende delle telecomunicazioni possono utilizzare video in formato breve per andare oltre la semplice conversazione su elementi specifici delle telecomunicazioni, come la connettività, e avvicinarsi ai clienti attraverso temi che realmente contano per loro. Il consiglio dei marketer è costruire un’affinità con i clienti per aumentare la loro fidelizzazione.

Un approccio consiste nell’utilizzare video brevi per ricordare ai clienti (attuali e potenziali) i vantaggi derivanti dalla collaborazione con un determinato fornitore di servizi. Tali promemoria sono importanti data la natura dinamica del panorama delle telecomunicazioni, dove la concorrenza è sempre più agguerrita. In Regno Unito, per esempio, Virgin Media, dopo la fusione con O2, ha prodotto brevi video in stile vlog che mostrano come i membri di O2 Priority hanno apprezzato i biglietti per vedere la band Girls Aloud dopo il loro tour estivo. È stato un modo per ricordare al pubblico che i clienti Virgin hanno accesso a Priority con O2.

Come sfruttare al massimo i mini-video

Pubblicare video dimostrativi per condividere suggerimenti e guide utili può essere un altro modo efficace per creare coinvolgimento.

Oppure, per evidenziare quanto sia affidabile il proprio servizio, una telco potrebbe mostrare scenari reali in cui la ricezione solida e la qualità del segnale sono essenziali. Ad esempio, Tesco Mobile, che ha ottenuto il punteggio di soddisfazione complessivo più alto nel recente sondaggio di Ofcom e si è distinto nella ricezione e nella soddisfazione del segnale, utilizza in modo efficace i contenuti dei meme per confermare la sua rilevanza. Questi brevi video dimostrano come la rete di Tesco Mobile riesca a funzionare in maniera affidabile in una varietà di situazioni. Questo format aiuta a coinvolgere i clienti e a rafforzare la fiducia nel servizio di questo operatore.

TikTok afferma che il 40% dei suoi utenti nel Regno Unito ha apprezzato, commentato, condiviso o salvato video prodotti da operatori di telefonia mobile o interagito direttamente con l’account TikTok dell’operatore, a dimostrazione dell’opportunità per le società di telecomunicazioni di costruire una comunità a partire dai propri profili.