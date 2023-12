Da Cdp a Open Fiber: nuovo ruolo per Alessandra Ferone

Alessandra Ferone, attuale Direttore rischi in Cassa Depositi e Prestiti da fine gennaio 2024 andrà in distacco in Open Fiber dove assumerà un incarico con responsabilità in ambito Risk Management e Financial Advisory. Lo rende noto Cdp in una nota nel ringraziare Ferone “per il rilevante impegno profuso finora all’interno del Gruppo e per il contributo apportato”.

Chi è Alessandra Ferone

Classe 1970 Ferone oltre a ricoprire l’incarico di Direttore rischi in Cdp, dal 2019 è Segretario del Comitato Rischi del Consiglio di Amministrazione di Cdp e dal 2020 membro del cda di Cdp Immobiliare nonché membro del cda di Saipem. Dal 2017 al 2019 è stata membro del cda di Sace, dal 2016 al 2019 Chief Financial Officer per la divisione RE del Gruppo Cdp, dal 2012 al 2016 Responsabile Finanziamenti di Interesse Pubblico, dal 2009 al 2011Responsabile Area Valutazione Progetti e dal 2007 al 2009 Responsabile Finanziamenti Corporate.

WHITEPAPER Una semplice guida pratica per imparare ad usare una Virtual Private Network Software Defined Networking Software Defined Datacenter

Precedentemente, nel biennio 206-2007 ha ricoperto l’incarico di Chief Lending Officer di Banca Opi – Gruppo Intesa Sanpaolo, dal 2003 al 2006 quello di Senior Investment Manager del fondo “Mezzogiorno” (Sanpaolo Imi Private Equity).Dal 2001 al 2003 è stata Senior Financial Analyst responsabile dell’European Mobile Telecom Desk all’interno dell’Equity Research Department (Banca Imi) e, ancora, dal 1996 al 2001: Project manager in Tim (Area Affari Internazionali) e dal 1993 al 1996 revisore contabile presso Coopers & Lybrand.

@RIPRODUZIONE RISERVATA