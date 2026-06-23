I satelliti entrano in una fase nuova della convergenza con le telco. Non bastano più copertura globale e capacità trasmissiva. La sfida si sposta sull’integrazione industriale tra reti terrestri, infrastrutture non terrestri, piattaforme digitali e servizi verticali. È su questo terreno che si inserisce Oda for Satellite, il progetto lanciato da TM Forum per estendere la Open Digital Architecture al mondo satellitare.
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Dai satelliti ai servizi: per le telco scatta la sfida dell’orchestration
TM Forum lancia Oda for Satellite per estendere la Open Digital Architecture alle reti non terrestri: l’obiettivo è creare standard comuni tra operatori e player spaziali, riducendo complessità di integrazione e aprendo la strada a prestazioni satellitari scalabili
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