Deutsche Telekom brand europeo a maggior valore: sfondato il tetto dei 60 miliardi

Deutsche telekom è il primo brand europeo per valore nella nuova classifica di Brand Finance: il marchio della telco tedesca si è apprezzato in un anno del 17% e ora vale 60,7 miliardi di euro, superando l’ex numero uno Mercedes-Benz.

Ogni anno Brand Finance stima l’attrattività dei 5.000 maggiori marchi del mondo e relativo valore finanziario. I risultati di queste analisi sono pubblicati in oltre 100 report, con i principali marchi di tutti i settori e paesi ordinati per valore generato da immagine & reputazione.

Per stimare il valore monetario dei brand (brand value), oltre a tenere conto delle prestazioni finanziarie, Brand Finance conduce una competitive analysis, tra marchi dello stesso settore, per determinare il livello di forza con cui i brand influenzano le scelte dei clienti (brand strength).

Brand telco, Deutsche telekom prima in Europa

Nella classifica di Brand Finance, Dt è anche il secondo brand di maggior valore su scala mondiale. La telco tedesca beneficia della forte crescita dei ricavi nei mercati europei e statunitense e dell’aumento del numero di clienti, soprattutto negli Usa.

In Europa c’è una palma d’oro anche per Swisscom, risultato il marchio europeo più forte, con un punteggio del Brand strength index (Bsi) di 91.7/100, un incremento di 2,9 punti in un anno, soprattutto grazie al forte apprezzamento presso i consumatori del mercato di riferimento.

Verizon al top su su scala globale, terza At&t

Verizon rimane il marchio di telecomunicazioni di maggior valore al mondo per il quarto anno consecutivo, nonostante una riduzione del 3% su base annua che porta il suo brand value a 67,4 miliardi di dollari. La rete 5G di Verizon sarà l’obiettivo principale del marchio in futuro. Oltre a questo, la mobilità wireless e la banda larga a livello nazionale dovranno dare un contributo significativo alla sua crescita prevista nel 2023.

Al secondo posto dei marchi tlc globali c’è Deutsche telekom e terza è At&t (valore del marchio +6% a 49,6 miliardi di dollari), che ha visto una crescita nel 2023 a seguito di un reindirizzamento della strategia aziendale con cui ha scorporato la divisione media Warner media per concentrarsi direttamente sulla sua attività di telecomunicazioni.

La telco che cresce di più è Sunrise

Il fornitore svizzero di servizi completi, Sunrise, è il marchio di telecomunicazioni in più rapida crescita: il valore del brand cresce del 68% e si porta a 1,8 miliardi di dollari. Ciò deriva da una fusione di successo con il più grande operatore via cavo della Svizzera, Upc, nel 2021. Inoltre, Sunrise ha introdotto un nuovo design e logo del marchio e lanciato il marchio Sunrise Business.

Il marchio statunitense Optimum segue da vicino come il secondo marchio in più rapida crescita con un aumento del 67% a un valore del marchio di 2,5 miliardi di dollari dopo una fusione altrettanto riuscita, quella con Suddenlink nel 2022.

La forza del brand: Swisscom, Jio e Etisalat sul podio

Sul Brand strength nell’industria delle telco, la numero uno Swisscom è seguita dal marchio indiano Jio (valore 5,4 miliardi di dollari, +6%), secondo più forte con un punteggio di 90/100 (un aumento di due punti rispetto allo scorso anno). Il marchio si è particolarmente concentrato sul suo roll-out del 5G in India. I servizi 5G hanno già creato benefici per i consumatori indiani, così come in settori come l’istruzione, l’assistenza sanitaria e l’agricoltura.

Etisalat di e& (valore del marchio 10,5 miliardi di dollari, +4%) è il terzo marchio di telecomunicazioni più forte a livello globale con un punteggio Brand strength index (Bsi) di 89,1 su 100. Anche qui il 5G alimenta il punteggio positivo del brand.

Etisalat è anche il secondo marchio di telecomunicazioni col maggior brand value nella regione del Medio Oriente. Il primo per brand value nel Medio Oriente è il marchio saudita stc, che vale 12,3 miliardi di dollari (+17%).

Sostenibilità, Safaricom e Verizon al vertice

Come parte dell’analisi di Brand Finance, viene condotta anche una ricerca sul ruolo di alcuni elementi specifici del marchio nel trainarne il valore complessivo. Uno di questi è la sostenibilità e la percezione che ne ha il mercato, rappresentata dal punteggio “Sustainability perceptions score”. Da questo punto di vita, il marchio di telecomunicazioni keniota, Safaricom (brand value 709 milioni di dollari) è percepito come il marchio di telecomunicazioni più sostenibile al mondo, con un punteggio di 6,46 su 10.

Un altro punteggio relativo alla sostenibilità è il “Sustainability perceptions value”, ovvero non una valutazione delle prestazioni complessive di sostenibilità della telco, ma quanto valore il marchio leghi alla percezione della sostenibilità. Qui in cima alla classifica c’è ancora Verizon, con un valore stimato in 5,8 miliardi di dollari.

Huawei prima nel ranking dei brand delle reti

Oltre a classificare i 150 marchi di operatori di telecomunicazioni che si distinguono per brand value e strength, Brand Finance prepara un ranking dei primi 10 marchi di infrastrutture di telecomunicazioni Brand Finance Telecoms Infrastructure 10 2023).

Huawei (valore del marchio in calo del 38% a 44,3 miliardi di dollari) domina questa particolare classifica. Huawei ha perso un valore significativo del marchio in relazione alle sanzioni statunitensi che hanno causato una contrazione nelle aree geografiche in cui può operare. Ha anche sofferto in relazione a una carenza globale di semiconduttori e a un crollo della domanda di smartphone. Tuttavia, il brand cinese è ancora il più forte marchio di infrastrutture di telecomunicazioni con un Brand strength index score di 79,9 su 100.

