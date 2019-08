Deutsche Telekom, crescono utili e ricavi: 2019 in linea con le attese

Il semestre che si è chiuso con il mese di giugno ha fatto registrare per Deutsche Telekom conti in terreno positivo, che consentono alla società tedesca di telecomunicazioni di mantenere il proprio outlook per l’anno in corso.

Gli utili netti si sono fermati a quota 1,8 miliardi di uero, con un +24,1% rispetto allo stesso periodo del 2018, mentre i ricavi si sono attestati a 39,2 miliardi, con un +3,2% in confrono al primo semestre dello scorso anno. Quanto all’Ebitda, è a 12,2 miliardi di euro, in aumento del 3,2%.

Grazie a questi numeri la società conferma le proprie previsioni per l’intero 2019, come conferma il Ceo Tim Hoettges: “Restiamo fiduciosi – commenta – Le nostre attività hanno segnato buone performance in tutti i settori nella prima metà del 2019. Questo ci mette in grado confermare i risultati che abbiamo promesso”.

