Deutsche Telekom, risultati oltre le aspettative: rivisto al rialzo l'outlook per il 2021 - CorCom

Deutsche Telekom ha chiuso il terzo trimestre con un utile di 889 milioni di euro. Si tratta di un incremento dell’8,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. L’Ebitda è cresciuto dello 0,3% a 11,1 miliardi di euro, mentre i ricavi sono aumentati dell’1,8% a 26,8 miliardi.

Le performance del gruppo

Se in Europa le operazioni hanno fatto registrare tutti parametri positivi (Ebitdaal rettificato cresciuto del 5,4% su base annua in termini organici a 1,1 miliardi di euro, e i ricavi aumentati dell’1,2% in termini organici a 2,9 miliardi di euro), la controllata statunitense T Mobile ha registrato invece un risultato operativo in calo del 3,7%.

WEBINAR Telco per l'Italia: come accelerare la trasformazione. Le opportunità di PNRR e Cloud Digital Transformation Open Innovation

A livello globale, Deutsche Telekom ha investito 4,4 miliardi di euro prima delle spese per lo spettro mobile. Si tratta del 2,9% in meno rispetto al terzo trimestre del 2020. Il Free cash flow ha totalizzato 2,9 miliardi di euro nel trimestre in esame, quasi l’80% in più rispetto al periodo dell’anno precedente.

Il buon andamento del trimestre ha spinto il maggior gruppo europeo del settore a rivedere al rialzo la guidance sull’esercizio. Il risultato operativo è atteso ora a 38 miliardi rispetto ai 37,2 miliardi della precedente previsione. È la terza volta quest’anno che il gruppo migliora le stime.

“Le nostre attività stanno andando anche meglio del previsto”, ha confermato il Ceo Tim Höttges. “A seguito di cifre forti nei primi nove mesi, stiamo alzando leggermente l’asticella per il 2021”.

L’aumento del dividendo

Alla luce dei risultati positivi, Deutsche Telekom ha annunciato l”intenzione di proporre un aumento del dividendo a 0,64 euro per azione per il 2021 (erano 60 centesimi nell’esercizio 2020) in occasione della assemblea generale annuale degli azionisti. Al Capital Markets Day 2021, Deutsche Telekom ha presentato la sua politica dei dividendi pianificata per gli anni dal 2021 al 2024 che ipotizza un rialzo progressivo della remunerazione degli azionisti. Il minimo per il dividendo è fissato in 0,60 euro per azione da novembre 2019. Con questo incremento il dividendo totale previsto per il 2021 salirebbe quindi a 3,19 miliardi di euro, rispetto ai 2,85 miliardi di euro per l’esercizio 2020.

@RIPRODUZIONE RISERVATA