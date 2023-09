Diversity & Inclusion, Tim prima telco al mondo

Tim si conferma in cima alla classifica delle telco più virtuose nel settore dell’inclusione e della promozione della diversity. A sancirlo è il Refinitiv Diversity & Inclusion index, secondo il quale Tim Brasil occupa la quarta posizione globale e Gruppo Tim si assesta in 24esima posizione nel ranking generale delle imprese .

L’analisi che ha portato a redigere la classifica di Refinitiv, società specializzata in ricerche e dati in ambito finanziario, si basa su dati pubblici come bilanci, relazioni finanziarie, notizie stampa, siti web e prende in considerazione 24 parametri riconducibili a quattro categorie chiave: diversità, inclusione, sviluppo delle persone e gestione delle controversie. La classifica considera complessivamente le prestazioni in questi ambiti di oltre 12mila aziende a livello globale, identificando le 100 che possono contare sui luoghi di lavoro più diversificati e inclusivi.

Il programma Diversity & Inclusion compie 15 anni

“Per Tim si tratta di un risultato importante che premia l’impegno della società e rappresenta un ulteriore stimolo per continuare nel programmaDiversity & Inclusion, lanciato quasi quindici anni fa e portato avanti nel tempo con impegno e partecipazione – si legge in una nota dell’operatore – Un percorso che prevede ancora molte sfide e opportunità da cogliere e interpretare nella consapevolezza che l’inclusione non è solo un valore etico ma anche un formidabile motore di performance per l’azienda, strettamente correlato con engagement e soddisfazione delle persone”.

I target Esg del gruppo

Molti degli obiettivi di Diversity & inclusion che Tim ha deciso di centrare fanno parte anche dei target Esg di Gruppo, come ad esempio quello di raggiungere una percentuale superiore al 29% di donne in posizioni di responsabilità entro il 2025, come previsto anche dal codice etico e dalla Carta dei Valori. Nella stessa direzione vanno anche il Progetto Women Empowerment e la Politica delle Risorse Umane e Pari Opportunità, approvata recentemente dallo Steering Committee Gender Equality di Tim.

Più di cento iniziative per la diversità e l’inclusione

Del piano Diversity&Inclusion di TIM fanno parte più di 100 iniziativeche si pongono l’obiettivo di favorire l’emersione dei bisogni, la valorizzazione e l’unicità delle persone, l’inclusione e la comunicazione. Sono divisi in sei categorie: Cultura dell’inclusione (come la maratona “4 Weeks 4 Inclusion”), Women Empowerment per il superamento del gender gap, Longevity Program per il superamento degli stereotipi legati all’età, Disabilità per l’integrazione delle persone con disabilità, Orientamento sessuale e identità di genere per l’inclusione delle persone LGBT+ nei team e nell’organizzazione, Etnia e Religione per valorizzare la diversità culturale.

