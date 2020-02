Edge cloud, via al gotha mondiale delle telco. C’è anche Tim

C’è anche Tim nella squadra di operatori che si è formata a livello internazionale per sviluppare una piattaforma interoperabile che ha l’obiettivo di allargare e rendere sempre più facilmente disponibili le funzionalità di edge computing. La piattaforma, che sarà sviluppata nel corso del 2020 dalla società italiana insieme a China Unicom, Deutsche Telekom, Ee, Kddi, Orange, Singtel, Sk Telecom, Telefonica, con il supporto di Gsma, si chiamerà Telco Edge Cloud e renderà le risorse e le capacità degli operatori locali, quali latenza, elaborazione e archiviazione disponibili per gli sviluppatori di applicazioni e i fornitori di software, consentendo loro di soddisfare le esigenze dei clienti aziendali.

I dettagli dell’iniziativa

Gli operatori hanno deciso di lavorare insieme per sviluppare un framework architetturale Edge Compute, mentre Gsma ha lanciato l’iniziativa Operator Platform Project per supportare il piano a livello strategico. Inizialmente, la piattaforma verrà distribuita sui principali mercati europei per essere poi progressivamente estesa ad altri operatori e aree geografiche fino a raggiungere la copertura globale.

Telco Edge Cloud punta a essere un ambiente aperto e inclusivo, in grado di fornire meccanismi di protezione dei dati e sovranità digitale adeguati. L’iniziativa metterà a fattor comune tecnologie affermate; a seconda dei casi, saranno incluse per esempio le soluzioni di piattaforma di aggregazione MobiledgeX o i meccanismi di interconnessione sviluppati nell’ambito dell’esperienza Mec di Gsma.

Tim: “Trasformare la rete in una piattaforma di business digitale”

EVENTO David Orban: il massimo esperto di tecnologie esponenziali, in streaming solo l’11 marzo Cloud

“Gli operatori si trovano in un’ottima posizione per fornire funzionalità come bassa latenza attraverso le loro risorse di rete”, afferma in una nota Alex Sinclair, Cto di Gsma. “È essenziale per le aziende essere in grado di raggiungere tutti i loro clienti dall’ultimo miglio di qualsiasi rete. In base alle specifiche della piattaforma operatore Gsma, Telco Edge Cloud fornirà agli sviluppatori e agli aggregatori aziendali un modo coerente per raggiungere i clienti connessi”.

Elisabetta Romano, Chief Innovation & Partnership Officer di Tim, commenta: “Edge Cloud è una risorsa fondamentale per le nuove esigenze di molti segmenti di business e clienti, e si rivelerà uno strumento formidabile per trasformare la rete, da distributore di bit a piattaforma di business digitale efficace, grazie alla capacità di elaborazione flessibile e alla bassa latenza di accesso alle risorse di elaborazione”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA