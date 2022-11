Rendere semplice la creazione di “flotte” di sim aziendali, per consentire alle aziende di aumentare o ridurre le card all’occorrenza senza vincoli temporali senza penali. Ma anche attivare piani tariffari per l’Iot e il backup pensati per la domotica e lo smart working. Queste le novità battezzate da Ehiweb che tiene a battesimo la sua offerta Mobile che fa il paio con quella già attiva per le connessioni in fibra.

Sim mobile e servizi business: la sfida parte dalla convergenza

“Dopo mesi di lavoro e sperimentazioni, finalmente siamo pronti per il lancio di Ehiweb Mobile. È previsto ancora molto sviluppo tecnico ma siamo pronti per questa nuova sfida – sottolinea il direttore commerciale di Ehiweb, Gilberto Di Maccio – Ehiweb è sempre stato simbolo di qualità e ci aspettiamo una buona risposta dal mercato: Ehiweb Mobile nasce soprattutto per i nostri clienti che da tempo ci chiedevano di integrare un’offerta sim mobile alle nostre connessioni e alla telefonia Voip”.

Ehiweb diventa dunque operatore mobile Atr con licenza nazionale ed eroga il servizio tramite la rete mobile di Vodafone

I piani tariffari e le opzioni Vip

Nove i piani tariffari: tre per privati, tre per il mondo business, con tariffe mensili comprensive di minuti di chiamata, sms e traffico dati, e tre per IoT/backup mobile con sim solo dati e Ip statico, per la domotica e lo smart working.

Riguardo ai costi si parte dai 2,95 euro per la sim IoT di base e si arriva a un massimo di 19,95 euro al mese per la sim con Ip statico e pubblico. La velocità massima di navigazione sarà di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

Ehiweb Mobile si rivolge sia a nuovi clienti sia a chi ha già servizi attivi. I nuovi clienti possono ordinare online le sim al costo di 10 euro: attivazione e portabilità del vecchio numero sono inclusi nel prezzo. Riguardo agli utenti che sono già clienti della società sono previsti una serie di vantaggi aggiuntivi a cominciare dalla fattura mensile che può raggruppare tutti i servizi, dal dominio alle sim. Per i clienti Fibra Ehiweb è prevista una formula Vip sulla tariffa top di gamma: attivazione gratuita e traffico dati raddoppiato.

