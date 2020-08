Elisabetta Romano è il nuovo Ad di Telecom Italia Sparkle

Il Consiglio di amministrazione di Telecom Italia Sparkle ha cooptato Elisabetta Romano affidandole l’incarico di amministratore delegato della società. Romano, titolare di 70mila azioni ordinarie Tim, subentra a Mario di Mauro, che ieri aveva lasciato l’incarico.

Elisabetta Romano, ingegnere, è da 30 anni nel campo delle telecomunicazioni, dove si è occupata di strategie aziendali con un approccio orientato allo sviluppo ed alla trasformazione del settore in Italia e all’estero. La sua carriera inizia nel 1987 come software developer in Alcatel, azienda per la quale diventerà prima system engineer e poi head of system engineer. Il suo impegno proseguirà dal 1998 in Ericsson, dove nel 2012 diventerà head of operations support systems. Nel 2015 diventa responsabile della Divisione TV & Media, con sede a Santa Clara in California, con il compito di sviluppare soluzioni e servizi innovativi e tecnologia cloud per gli operatori TV e Content Provider. In Ericsson nel 2017 è stata inoltre responsabile della divisione Core network, dipartimento focalizzato sullo sviluppo dei servizi di connettività, in particolare quelli legati al broadband mobile connesso alla tecnologia 5G. Dal 1° luglio 2018 entra a far parte del Gruppo Tim da Chief technology officer e la responsabilità di assicurare a livello di Gruppo l’innovazione tecnologica, l’evoluzione delle Reti e dell’Information Technology a sostegno del percorso di trasformazione digitale. Successivamente, nel novembre 2019 viene nominata Responsabile della funzione Chief Innovation & Partnership Office.

@RIPRODUZIONE RISERVATA