Enterprise network services, la mappa delle soluzioni più richieste

La copertura geografica dei servizi di rete enterprise varia in modo significativo e, quando analizzano i potenziali fornitori di servizi Wan, le imprese devono innanzitutto considerare se le loro esigenze vengono soddisfatte dalla rete fisica del carrier. L’Europa, da questo punto di vista è fortemente avvantaggiata: è la regione mondiale più raggiunta da tutti i cinque principali servizi di enterprise networking, come si legge nel “Cloud and Wan report” di TeleGeography. Lo studio analizza i diversi servizi Wan (wide area networking) rispetto alla loro disponibilità geografica, fornendo il dettaglio anche della connettività cloud e delle cloud region – dove, ancora una volta, l’Europa ha una posizione di spicco, con il maggior numero di nuove regioni cloud aperte nel 2023. In tutto sono stati presi in considerazione 250 service provider di servizi di connettività cloud (connessioni dedicate) e Wan.

Servizi di rete enterprise: le soluzioni più richieste

Le soluzioni più richieste sono Layer 3 Mpls Ip Vpn (virtual private network layer 3 basate su multiprotocol label switching), Ethernet over Mpls, Dia (direct internet access), Evpn (Ethernet Vpn) e Dwdm (wavelength division multiplexing).

Layer 3 Mpls Ip Vpn rimane il prodotto di wide area networking più comune a livello aziendale nelle principali 165 aree metropolitane. In queste aree, i carrier hanno oltre 3.000 offerte di questo servizio.

Ethernet over Mpls è il secondo servizio più comune in queste località, con oltre 2.600 offerte, e Dia è il terzo, con oltre 2.300 offerte. Evpn è offerto oltre 2.000 volte in queste metropolitane e Dwdm è offerto oltre 1.700 volte.

Ognuno di questi cinque prodotti aziendali (più servizi Sdh, EoSdh e T-e) sono più disponibili in Europa, seguiti dagli Stati Uniti e dal Canada, e poi in Asia.

Come scegliere il fornitore

Non tutti i carrier si connettono a tutte le città nelle reti dei loro clienti e non tutti i servizi sono disponibili ovunque. Quando analizzano i potenziali fornitori, le imprese devono, dunque, considerare come le loro esigenze geografiche si sovrappongono alla rete fisica del carrier e capire se i servizi dati specifici di cui hanno bisogno sono abilitati in ciascuno dei PoP del fornitore.

Quando si acquista un servizio Wan, le aziende possono renderne semplice la fornitura e la gestione affidandosi a un unico grande provider di servizi su scala globale, oppure possono lavorare con più telco per ottenere i prezzi più bassi in ogni regione in cui acquistano il servizio.

Infatti, secondo il più recente “Wan Manager Survey” di TeleGeography, il 27% delle aziende ha acquistato il proprio Mpls da un unico fornitore globale, mentre una quota più piccola, il 15%, acquista la Dia da un singolo fornitore.

Le imprese dovrebbero quindi avere una solida conoscenza del panorama dei fornitori nelle diverse regioni del mondo. È anche utile capire quali carrier possono coprire i principali centri economici mondiali, dove si trova la stragrande maggioranza delle sedi aziendali

Attualmente, BT è il provider Vpn Ip più diffuso nei 165 centri metropolitani, coprendo più di 110 aree. Nella top ten la telco britannica è seguita da Orange Business Services, Verizon, At&t, Vodafone, Cogent communications, Lumen, Ntt, T-Mobile e Deutsche Telekom.

Le opzioni nella connettività cloud

A livello globale, nel 2023 sono state aperte 23 nuove cloud region, di cui il numero più alto (8) in Europa. A livello di cloud provider, Oracle ha lanciato il maggior numero di nuove regioni (7), seguita da Google e Huawei (4 ciascuna), Microsoft (3), Aws e Alibaba (2 ciascuna) e Ibm (1).

I servizi cloud sono diventati una parte essenziale del data management per molte imprese e la connessione enterprise ai data center dei fornitori del cloud è altrettanto importante. In passato la connessione internet è stata più che sufficiente, ma adesso le aziende che hanno bisogno di prestazioni elevate si rivolgono ad altre opzioni, come l’alleanza con i cloud service providers (Csp), sia tramite il loro fornitore di servizi di rete (Nsp) sia direttamente con il Csp. Per migliorare la cybersicurezza, le aziende possono anche optare per una connessione tramite Vpn IPSec per connessioni Ip più sicure, ma che passano comunque nel public internet.

Se, invece, le aziende hanno esigenza di alta capacità e gestione di applicazioni business-critical nel cloud, tendono a non far passare il traffico nell’internet pubblico e, per questi clienti, i Csp e i loro fornitori telecom e partner di colocation offrono collegamenti dedicati alle reti del fornitore cloud, che estendono la rete enterprise connettendola a quella del Csp senza passare per internet pubblico.

