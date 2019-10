Eolo lancia il servizio Impresa, Favole: “Assist alla digital transformation”

EOLO affina la sua offerta per le aziende. A otto mesi dal lancio della Business Unit EOLO Azienda, l’operatore Fwa lancia il nuovo servizio EOLO Impresa. Alessandro Favole, Head of Direct & Indirect Sales delinea a CorCom la strategia che anima la nuova offerta.

Favole, qual è la “filosofia” alla base del nuovo servizio EOLO Impresa?

Puntiamo a consolidare la nostra rete di vendita con l’obiettivo di garantire ai nostri clienti un contatto più personalizzato e “tailor made”. In pratica con EOLO Impresa, inserito all’interno di EOLO Azienda, riorganizziamo tutti i prodotti disponibili in modalità retail per le imprese, dalle più piccole fino alle più grandi. Un assist alla nostra unit dedicata al B2B che ha superato la prova dei Kpi: a soli 8 mesi dal lancio gli indicatori sono più che positivi e hanno dimostrato che l’investimento è stato un successo. Motivo per cui abbiamo deciso di focalizzarvi ancora di più l’attenzione lanciando, appunto, EOLO Impresa che declina ulteriormente il nostro obiettivo di fornire il miglior servizio possibile al cliente, e nel modo più veloce possibile – sia nella connessione, che nell’attivazione e nell’assurance – indipendentemente dalla tecnologia per connetterlo.

Che tipo di offerta di connettività mette a disposizione Eolo Impresa?

Lavoriamo a un nuovo concept di prodotti che integra le due soluzioni di connettività attraverso fibra ottica e onde radio, in modo da offrire massima continuità del business. Il lancio del prodotto EOLO Impresa dal 1 ottobre garantirà quindi la possibilità per il cliente di aver l’accesso alla miglior connettività nel suo territorio, realizzando le connessioni nelle due tecnologie a disposizione ovvero FWA e FTTH. Un assist alla digital transformation delle aziende italiane e un importante allargamento del nostro mercato potenziale, poiché grazie alla fibra fino a 1 Giga entriamo in ambito urbano, in quasi 100 comuni italiani.

Entrando più nel dettaglio?

EOLO Impresa offre la nostra tecnologia “core” Fwa e in alternativa, laddove disponibile, la tecnologia in fibra ottica Ftth. Sono tre i pacchetti a disposizione caratterizzati da una connettività 100Mbps con elevate garanzie di banda, velocità di installazione di 5 giorni e la presenza di una assistenza dedicata con risposta in 20 secondi: Start, Plus e Premium.

All’interno del mondo EOLO Azienda, al fianco di EOLO Impresa, troviamo anche il servizio Top, che garantisce connettività a partire da 100 Mbit e fino ad 1GB garantito. Sono connettività robuste, che abilitano il percorso di digital transformation dei clienti business sui nostri territori.

La strategia che anima il mondo dei servizi di EOLO Azienda consentirà quindi di rafforzare la presenza di EOLO anche in ambito urbano a livello nazionale. EOLO Impresa si inserisce proprio in questa direzione, potendo garantire, laddove presente, una connettività in fibra FTTH, fibra vera fino a casa del cliente, con connessioni fino ad un 1Gbit.

Quante risorse sono impiegate su EOLO Impresa?

Il mondo EOLO Azienda è in continua crescita. Ad occuparsi dell’implementazione del servizio EOLO Impresa abbiamo già persone skillate sul segmento business e una capillare rete di vendita. Siamo sempre alla ricerca di nuovi partner commerciali esterni, soprattutto al Sud, per continuare a costruire la nostra rete sul territorio nazionale, a disposizione dei clienti per trovare la soluzione di connettività più adatta ai diversi bisogni di ogni singola azienda.

La nostra rete e i partner sono infatti elementi fondamentali per poter continuare a crescere secondo i driver di EOLO Azienda: velocità garantita della connessione, dell’attivazione del servizio e dell’assurance.

Come si inserisce EOLO Impresa nella vostra strategia di crescita?

L’ultimo esercizio fiscale ha fatto registrare 127 milioni di euro di ricavi in crescita del 27% e abbonamenti a quota 400mila. Il nostro obiettivo è quello di raddoppiare il fatturato: Eolo Impresa sarà uno dei driver di questa crescita. L’altro sarà la nostra affidabilità e stabilità nelle connessioni come certificato anche dal Netflix ISP Speed Index che ci colloca al primo posto in Italia nella classifica dei migliori provider per la fruizione del servizio di videostreaming.

@RIPRODUZIONE RISERVATA