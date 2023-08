Ericsson-Huawei, alleanza globale sulle licenze dei brevetti tlc

Huawei ed Ericsson hanno firmato un accordo globale a lungo termine per la concessione di licenze incrociate di brevetti su un’ampia gamma di standard per le tecnologie cellulari 3G, 4G e 5G. Il deal, spiega una nota, copre le rispettive vendite di infrastrutture di rete e dispositivi consumer, garantendo a entrambe le parti l’accesso globale alle rispettive tecnologie brevettate e standardizzate (quali 3GPP, ITU, IEEE e IETF).

Un patto per migliorare la condivisione di tecnologie chiave

“Siamo lieti di aver raggiunto un accordo di cross-licensing globale a lungo termine con Ericsson”, dichiara Alan Fan, a capo dell’Intellectual Property Department di Huawei. “In qualità di principali contributori degli Standard essential patent (Sep) per la comunicazione mobile, le aziende riconoscono il valore della proprietà intellettuale dell’altra, e questo accordo crea un ambiente brevettuale più forte. E dimostra lo sforzo di entrambe le parti nel rispettare e proteggere adeguatamente la proprietà intellettuale”. Inoltre, “il nostro impegno a condividere le innovazioni tecnologiche più importanti favorirà uno sviluppo sano e sostenibile dell’industria e fornirà ai consumatori prodotti e servizi più solidi”.

Huawei è sia titolare che implementatore dei Sep e cerca di adottare un approccio equilibrato alle licenze. Con la concessione di licenze incrociate dei loro Sep, entrambe le aziende sono in grado di condividere e accedere a tecnologie chiave. Fan sottolinea che “questo accordo è il risultato di intense discussioni che hanno garantito un’equa tutela degli interessi sia dei titolari dei brevetti che degli implementatori”

Ericsson punta a incrementare i ricavi da licenza di Dpi

Christina Petersson, Chief Intellectual Property Officer di Ericsson, aggiunge che “un approccio equilibrato alla concessione di licenze garantisce che gli interessi dei titolari dei brevetti e degli implementatori siano tutelati in modo equo, favorendo uno sviluppo sano e sostenibile dell’industria a vantaggio dei consumatori e delle imprese di tutto il mondo“.

Per diversi decenni, Ericsson ha contribuito in modo determinante al 3GPP e allo sviluppo di standard mobili globali. Il valore del portafoglio di Ericsson, che conta oltre 60mila brevetti concessi, è rafforzato dalla posizione come fornitore 5G di riferimento, e dagli investimenti annuali di oltre 4 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo. Con l’attuale portafoglio di contratti di licenza di Diritti di proprietà intellettuale (Dpi), Ericsson stima che i ricavi da licenza di Dpi per l’intero anno 2023 saranno di circa 11 miliardi di corone svedesi (circa 930 milioni di euro). L’azienda è fiduciosa di poter incrementare le revenue con ulteriori accordi e con l’espansione a lungo termine in ulteriori aree di licenza.

