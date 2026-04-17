Ericsson, ricavi organici su del 6%. Ekholm: “Siamo resilienti in un contesto dinamico”

Ericsson apre il 2026 con risultati che raccontano una doppia traiettoria. Da un lato, la capacità di crescere a livello industriale nonostante un mercato Ran ancora piatto. Dall’altro, l’impatto rilevante di ristrutturazioni e fattori valutari sui numeri finali. Il primo trimestre fotografa un gruppo impegnato a consolidare il proprio posizionamento globale, mentre affronta costi crescenti e una domanda ancora disomogenea.

I conti mostrano un fatturato di 49,3 miliardi di corone svedesi, pari a circa 5,4 miliardi di dollari, in calo del 10% su base annua. La dinamica cambia però se si guarda alle vendite organiche, cresciute del 6%, con un contributo positivo da tutti i segmenti. L’utile netto si è attestato a 0,9 miliardi di corone, in flessione del 79%, penalizzato da oneri di ristrutturazione e dall’effetto dei cambi.

Una lettura che va oltre il dato headline

Il confronto tra ricavi riportati e crescita organica rappresenta il primo elemento chiave per interpretare la performance di Ericsson. Il calo delle vendite complessive riflette soprattutto il rafforzamento della corona e la normalizzazione di alcuni mercati che avevano sostenuto la domanda negli anni precedenti. Al netto di questi fattori, l’azienda continua però ad ampliare la base clienti e a registrare segnali di ripresa in più aree geografiche.

La stessa dicotomia emerge sul fronte della redditività. L’utile per azione è stato pari a 3 centesimi di dollaro, che salgono a 13 centesimi escludendo i costi di ristrutturazione. Un livello in linea con le attese degli analisti, a conferma di una struttura operativa che resta solida, pur in un contesto macroeconomico complesso.

Margini sotto controllo, nonostante i venti contrari

Dal punto di vista industriale, i margini tengono meglio di quanto il quadro generale potrebbe suggerire. Il margine lordo adjusted si è attestato al 48,1%, in lieve calo rispetto all’anno precedente, ma sostanzialmente stabile. Le performance migliori arrivano dal segmento Cloud Software and Services, mentre Networks registra una contrazione contenuta.

Il dato assume particolare rilievo se letto alla luce delle pressioni sui costi. Ericsson segnala un aumento significativo degli input, in particolare nel comparto dei semiconduttori, anche a causa della crescente domanda legata all’AI. Una dinamica che sta interessando l’intera filiera tecnologica e che impone scelte industriali sempre più selettive.

Ristrutturazioni e flussi di cassa: il peso delle scelte strategiche

Il primo trimestre evidenzia con chiarezza l’effetto delle ristrutturazioni avviate dal gruppo. Gli oneri straordinari hanno inciso per 3,8 miliardi di corone sull’Ebita, riducendolo a 1,8 miliardi. Una scelta che appesantisce il breve periodo, ma che punta a rafforzare la struttura nel medio termine.

In questo quadro, il flusso di cassa rappresenta un segnale incoraggiante. Il free cash flow prima di M&A ha raggiunto 5,9 miliardi di corone, più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo del 2025. Un risultato trainato dall’aumento del cash flow operativo e dalla maggiore disciplina finanziaria, che consente al gruppo di mantenere margini di manovra anche in una fase di investimenti elevati.

Una presenza globale più equilibrata

Uno dei messaggi centrali che emergono dal trimestre riguarda il riequilibrio geografico. Negli ultimi anni Ericsson ha lavorato per ridurre la dipendenza da singoli mercati e da specifici cicli di investimento. Il risultato è una distribuzione più bilanciata delle vendite, che contribuisce a stabilizzare i ricavi e a mitigare l’impatto delle tensioni geopolitiche.

“I nostri risultati del primo trimestre dimostrano una continua resilienza in un contesto dinamico, con una crescita organica delle vendite del 6 per cento”, afferma Börje Ekholm, presidente e ceo del gruppo. “I nostri solidi margini lordi e il forte flusso di cassa riflettono i progressi compiuti negli ultimi anni, riducendo la dipendenza dal mix geografico e rafforzando le nostre basi a livello globale”.

Catena di fornitura e tecnologia al centro della strategia

La capacità di esecuzione passa anche dalla catena di fornitura. Ericsson rivendica investimenti pluriennali per costruire un ecosistema più resiliente e diversificato, in grado di sostenere la produzione anche in fasi di forte incertezza. Un elemento che diventa cruciale mentre aumentano le tensioni su componenti chiave e materiali strategici.

Il gruppo guarda inoltre all’innovazione come leva competitiva. Al Mobile World Congress sono state annunciate le AI native radios, una mossa che rafforza la leadership tecnologica nel segmento delle reti mobili e apre nuove opportunità di efficienza per gli operatori. L’integrazione dell’AI nei prodotti di rete punta a migliorare prestazioni, consumi energetici e automazione.

Un mercato Ran ancora piatto, ma nuove opportunità

Lo scenario di mercato resta complesso. Ericsson continua ad aspettarsi un andamento sostanzialmente piatto per il Ran a livello globale. Gli investimenti degli operatori rimangono prudenti, condizionati da pressioni sui bilanci e da una monetizzazione del 5G più lenta del previsto.

Allo stesso tempo, il gruppo intravede spazi di crescita in segmenti adiacenti. Le soluzioni mission critical e l’Enterprise rappresentano aree su cui l’azienda sta concentrando risorse e sviluppo. L’obiettivo è crescere più velocemente del mercato delle reti mobili tradizionali e costruire basi di ricavo più diversificate.

Guardando avanti, Ekholm sottolinea che “le nostre posizioni rafforzate e il portafoglio leader ci danno fiducia nella capacità di crescere più rapidamente del mercato e di creare valore nel lungo periodo”. Una visione che si traduce anche in scelte di capitale.

Buyback e disciplina finanziaria

Tra le decisioni più rilevanti del trimestre figura l’approvazione di un programma di riacquisto di azioni proprie fino a 15 miliardi di corone, con avvio previsto dal 23 aprile. Un segnale di fiducia nella solidità finanziaria del gruppo e nella capacità di generare cassa anche in una fase di transizione.

Il buyback si inserisce in una strategia più ampia di disciplina finanziaria, che mira a bilanciare investimenti, ritorni per gli azionisti e rafforzamento industriale. Un equilibrio delicato, soprattutto in un contesto di costi crescenti e volatilità macroeconomica.