Ericsson si prende Cradlepoint per 1,1 mld di dollari e spinge sul 5G a misura di business

Ericsson ha annunciato un accordo per l’acquisizione di Cradlepoint per 1,1 miliardi di dollari. Attraverso l’ingresso nella società con sede negli Stati Uniti Ericsson punta a rafforzare il proprio portafoglio di soluzioni wireless aziendali, compresi i prodotti per la Wan edge wireless su reti 4G e 5G. L’acquisizione dovrebbe essere conclusa prima della fine dell’anno.

Fondata nel 2006, Cradlepoint ha più di 650 dipendenti ed è specializzata in soluzioni Wan wireless che forniscono connettività di livello enterprise. Oltre alla sede centrale dell’azienda a Boise, in Idaho, la società gestisce un centro di ricerca e sviluppo nella Silicon Valley, in California, e nuovi uffici di mercato nel Regno Unito e in Australia, oltre che in Italia. Il modello di abbonamento di Cradlepoint combina il software fornito dal cloud con endpoint hardware, supporto e formazione. Ericsson collabora con l’azienda da oltre un decennio, fin dal lancio del 4G negli Stati Uniti.

L’integrazione tra Ericsson e Cradlepoint

Come riportato da Telecompaper, Cradlepoint diventerà una consociata interamente di proprietà di Ericsson, pur continuando a operare con il marchio esistente. I dipendenti di Cradlepoint rimarranno all’interno dell’azienda, che entrerà a far parte della divisione Technologies & New Businesses di Ericsson.

Cradlepoint ha generato ricavi per 142 milioni di dollari nel 2019 con un margine lordo del 61%. Ericsson ha affermato che l’acquisizione ridurrà i margini operativi di circa l’1% nel 2021 e nel 2022, di cui circa la metà proviene dall’ammortamento delle attività immateriali, ma la società prevede ancora di raggiungere i suoi obiettivi finanziari per il 2022. Si prevede che Cradlepoint contribuisca al flusso di liquidità operativa a partire dal 2022.

“Le acquisizioni vicine al portafoglio sono parte integrante della nostra strategia precedentemente comunicata”, dichiara in una nota Börje Ekholm, Presidente e Ceo di Ericsson. “L’acquisizione di Cradlepoint completa le nostre offerte esistenti ed è fondamentale per aiutare i clienti a far crescere il valore dei loro investimenti nella rete 5G. Ericsson è in una posizione unica per consolidare la posizione di leadership di Cradlepoint nel Wireless Edge e nel mercato Wan wireless. Unendo le capacità di scala e le relazioni consolidate con i maggiori operatori mobili del mondo, stiamo facendo un forte investimento per supportare i nostri clienti a crescere in questo mercato entusiasmante. Vorrei porgere un caloroso benvenuto a tutti i professionisti di Cradlepoint”.

George Mulhern, Ceo e Presidente di Cradlepoint, aggiunge: “Abbiamo aperto la strada portando la potenza delle reti e delle tecnologie cellulari ai clienti aziendali e del settore pubblico, aiutandoli a connettersi oltre i limiti delle tradizionali Wan cablate. Ericsson, con la sua leadership globale nel 5G, è un’ottima scelta per noi e sono molto contenti di continuare a scalare ed espandere la nostra attività insieme”.

