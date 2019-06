Estate 2019, da Wind 100 giga in regalo per gli utenti “all inclusive”

Cento giga in regalo per i nuovi clienti “All Inclusive Esay pay”, da utilizzare nell’arco di due mesi durante l’estate. E’ la nuova promozione di Wind per l’estate 2019, che prevede l’estensione dell’offerta alle versioni “Smart”, “Young” (dedicata agli under 30) e “Senior” (per gli over 60) del piano tariffario. I 100 Giga saranno disponibili anche per gli utenti che sono già clienti con sim ricaricabile, attivando l’offerta “Summer 100 Giga” al costo di 9,99 euro.

Per i clienti che desiderano vincere un’offerta Wind per 20 anni o un nuovo smartphone Huawei, inoltre, si legge in una nota della società, nei negozi Wind prosegue “Giga&Vinci”: con 3 euro, è possibile avere 50 Giga per sette giorni e partecipare a un concorso che mette in palio oltre 100mila premi.

I giga di Wind sono disponibili in 4.5G sulla nuova “super rete” di Wind Tre, nelle province indicate sul sito superrete.windtre.it, dove è’ possibile navigare con velocità fino a 1000 Megabit al secondo.

Tra le altre offerte dell’operatore c’è anche “All Inclusive Go”, al prezzo speciale di 119,99 euro per un anno invece di 143,88 euro, la tariffa mette a disposizione, ogni mese, 10 Giga, minuti illimitati e 200 sms, oltre che i 100 Giga in regalo per l’estate.

Quanto agli smartphone, l’operatore propone ad esempio la soluzione “All Inclusive Junior”, dedicata agli under 14, che permette di avere il modello Alcatel 1X 2019 incluso, mentre per gli under 30 è disponibile Huawei P smart 2019 con “All Inclusive Young”, al costo di 0,99 euro al mese.

Nell’offerte “Wind family” gli smartphone top di gamma Huawei P30 e P30 pro, acquistabili a partire da 9,99 euro al mese con anticipo zero, e il Samsung A10 a zero euro al mese. Per chi infine vuole scegliere un’offerta completa con uno smartphone top di gamma c’è il piano “Wind Smart Pack Top”, che mette a disposizione un Samsung Galaxy S10 con 60 Giga e minuti illimitati a partire da 25,99 euro al mese.

@RIPRODUZIONE RISERVATA