Europei di calcio Under 21, Lepida “accende” il wi-fi nello stadio di Cesena

Mancano due settimane all’avvio dei Campionati Europei di Calcio Under 21 e la grande emozione di quest’anno è che anche Lepida parteciperà, da bordo campo, all’evento sportivo. Per essere precisi non solo da bordo campo, perché bordo campo, tribune e spazi necessari allo svolgimento delle attività sportive saranno coperti con i segnali delle installazioni WiFi sia per le finalità di Uefa sia per il pubblico.

E dopo il grande campionato iniziato ad agosto presso lo stadio di Bologna, il WiFi regionale sarà presente sin dal calcio di inizio anche allo stadio Manuzzi di Cesena per le tre partite del Girone C a metà giugno. Dunque, “EmiliaRomagnaWiFi wifiprivacy.it” potrà essere selezionato dal pubblico cesenate per vivere le partite che saranno ospitate presso lo stadio. Il WiFi libero e gratuito, istituito con delibera regionale e diffuso da Lepida sul territorio, consentirà inoltre di realizzare anche presso il Manuzzi gli studi sulla mobilità del pubblico e la gestione di Big Data, nel massimo rispetto della privacy e secondo le modalità descritte sul sito wifiprivacy.it. Stadio che vai, sfide realizzative che trovi.

Il Manuzzi, stadio più recente, ha una struttura diversa dal Dall’Ara di Bologna. La presenza di tettoie sugli spalti ha consentito di posizionare gli Access Point (AP) al di sotto delle tettoie, effettuando una copertura dall’alto del pubblico. Sono stati quindi posizionati 90 AP da esterno, e a complemento sono stati anche effettuati lavori per la copertura degli spazi indoor dello stadio, integrando ulteriori 10 AP da interno.

Ma la vera sfida a Cesena è stata realizzare l’opera durante il campionato, mantenendo la sicurezza dell’impianto e attivando azioni che fossero compatibili con il calendario degli eventi sportivi. Infine, sono state realizzate le necessarie infrastrutture IT per l’accoglienza telematica dei giornalisti e del personale Uefa, secondo le specifiche di Uefa, che vanno ad arricchire il patrimonio tecnologico dello stadio. Fischio di inizio, dunque alle 21 del prossimo 18 giugno

